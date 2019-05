Bernardo Roca Rey: “La libertad de expresión no ha sido alterada”

El presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Bernardo Roca Rey, presentó en su momento algunos aportes al texto aprobado el martes. En esta entrevista habla sobre el dictamen que plantea regular la publicidad estatal.

— ¿Cómo toma este paso en la regulación de la publicidad estatal?

Es algo que hay que festejar. Pienso que con esto ya se acabarán las amenazas de otra ley más sobre el tema, de personas de sectores de izquierda o derecha que empiecen a crear leyes. La libertad de expresión es antes que nada.

— Y no ve que esta ley atente contra ella...

No atenta contra ella y por eso es bienvenida.

— Había un artículo en el texto original que se modificó porque decía que a la hora de contratar publicidad estatal se debía preferir a los medios estatales antes que a los privados.

Estoy totalmente de acuerdo, no puede haber ventajas.

— También se plantea como requisito para contratar publicidad estatal que los entes públicos seleccionen a una central de medios para la aplicación de sus estrategias de comunicación. ¿Está de acuerdo?

Yo creo que no se puede hacer nada de esto obligatorio. Por ejemplo, en los casos de las campañas que hace el Ministerio de Educación, que tiene por cierto muy buenas campañas, y que las repite cada año, no veo la necesidad de que tenga que pagar un millón de dólares a alguien [una central de medios] para que la canalice.

— ¿Esto debería ser opcional?

Así es. Si el Ministerio de Educación lo quiere hacer, que contrate [directamente].

— ¿Invocaría a que el dictamen se vea pronto en el pleno?

Sí, para de una vez terminar con esto y nunca más volver a tocar el tema. Lo sustancial que se debe rescatar es que la libertad de expresión no ha sido alterada, no ha sido mancillada, no se la va a tocar. Eso es lo que yo tengo que defender, lo que el Perú necesita, y sino recuerden lo que pasa en Venezuela.