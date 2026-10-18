El diputado Arturo Eusebio (Partido Obras) fue acusado de plagiar su tesis de posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, que data del 2018, con investigaciones de otras casas de estudios y hasta tareas de colegio, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, así lo demuestra un análisis del documento con el software Turnitin, que reveló un 65 % de similitud general con otras tesis de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad de La Sabana (Colombia), ambas del 2012.

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La tesis del diputado se titula “Clima escolar y la resolución de conflictos de estudiantes del 5to. grado de secundaria de la Institución Educativa Pública ‘Felipe Huamán Poma de Ayala’ del distrito de Lurigancho - Chosica” y la presentó para optar al grado académico de maestro en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educacional en la Universidad La Cantuta.

“No solamente se ve que se trata de un conjunto de textos que se han copiado y pegado íntegramente de otros documentos, sino que también hay secciones que muestran que no ha habido una referencia apropiada, una citación apropiada, ningún parafraseo, por lo que en muchos casos se ha detectado plagio”, dijo Héctor Aponte, investigador titular de la Universidad Científica del Sur (Ucsur).

Una de las afectadas es Elizabeth Mejía, licenciada en educación primaria y que elaboró una tesis en la Universidad La Cantuta para titularse en el 2014. Lo mismo ocurre con Milagros Bancayán y su investigación de posgrado para la Universidad Champagnat, que data del 2017.

Al ser consultado sobre la denuncia, Eusebio Padilla se excusó alegando que se encontraba “agobiado” por los viajes que realizó durante la semana de representación y no quiso responder.

“Por ahora creo que no es el momento, ya me siento agobiado después de cinco días de viajar por la región Lima. Tendríamos que verlo”, dijo a “Cuarto Poder” sobre el caso. No obstante, acusó a “grupos de poder” de estar detrás de la acusación.

“Como ya yo estoy apoyando a los trabajadores -he estado en Andahuasi-, no me extrañaría que eso venga de los grupos de poder, de los poderes fácticos”, manifestó.

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio adelantó que el diputado de Obras habría cometido el delito contra la propiedad intelectual -plagio-, cuya condena oscila entre los 4 y 8 años de pena privativa de la libertad.

Cabe indicar que Arturo Eusebio tiene la licencia de conducir retenida por chocar contra un mototaxi y fugar. Según el parte policial, se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Además, en mayo del 205 fue sentenciado por peculado doloso por presuntamente aprovecharse de su cargo de presidente del centro vacacional Huampaní, entidad pública adscrita al Ministerio de Educación (Minedu) por casi 200 días.