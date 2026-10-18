El diputado Arturo Eusebio fue elegido diputado con 4,133 votos en las elecciones generales de abril del 2026. (Foto: Congreso)
El diputado Arturo Eusebio fue elegido diputado con 4,133 votos en las elecciones generales de abril del 2026. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El diputado Arturo Eusebio (Partido Obras) fue acusado de plagiar su tesis de posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, que data del 2018, con investigaciones de otras casas de estudios y hasta tareas de colegio, según reveló “Cuarto Poder”.

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