La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado reanudará su primera sesión no ordinaria este martes 13 de octubre, donde seguirá abordando la sustentación de la delegación de facultades que quedaron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

Según el oficio enviado por el presidente de dicho grupo de trabajo, Carlos Mesía (Fuerza Popular), la sesión se iniciará a las 10:00 a.m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

Oficio enviado a los miembros de la Comisión de Constitución del Senado. (Foto: Congreso)

Como se recuerda, el último sábado se produjo un tenso altercado entre el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) y el ministro del Interior, César Astudillo, quienes protagonizaron un enfrentamiento verbal.

Todo comenzó cuando la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) cuestionó duramente la exposición de Astudillo y dijo que parecía que el ministro del Interior tenía miedo de hablar sobre una reforma policial.

Ante esto, el funcionario exigió el retiro de esas palabras. Frente a ese reclamo, el senador Iber Maraví increpó al presidente de la comisión, Carlos Mesía, para que ponga orden y llame la atención al ministro por tratar de interrumpir a Luque.

Cuando se apagaron los micrófonos, los gritos comenzaron a subir de tono. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se sumó a Astudillo en el choque verbal con Maraví hasta que otros legisladores se fueron sumando a la discusión.

El punto más álgido ocurrió cuando el senador Francisco Calisto Giampietri (Renovación Popular) encaró a Iber Maraví por varios segundos hasta que otros integrantes los separaron. Todo esto no fue trasmitido por la trasmisión oficial del Congreso.

El grupo de trabajo reanudó sus labores tras superar el incidente y continuó con la ronda de exposiciones programadas. Los parlamentarios prosiguieron con las preguntas técnicas a los representantes del Gobierno sobre el pliego de seguridad ciudadana.

Mesía estimó que el debate del dictamen final comenzará el martes 13 y proyectó su votación en la comisión para el jueves. Añadió que el texto estaría llegando al pleno del Senado el lunes siguiente tras agotar los diálogos con las diversas bancadas.