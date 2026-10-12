La Comisión de Constitución del Senado es presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
La Comisión de Constitución del Senado es presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado reanudará su primera sesión no ordinaria este martes 13 de octubre, donde seguirá abordando la sustentación de la delegación de facultades que quedaron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

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