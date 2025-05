El cirujano plástico Mario Cabani Ravello confirmó ante las autoridades que el 28 de junio del 2023 realizó varias intervenciones quirúrgicas a la mandataria en su clínica de estética y rejuvenecimiento. “Creo que ya basta de las especulaciones y la verdad es una sola”, declaró Cabani en entrevista con Cuarto Poder, al explicar por qué decidió brindar detalles del caso tras la autorización judicial.

Según precisó el médico, todas las cirugías quedaron registradas en un reporte operatorio elaborado de su propio puño y letra. “Sí, el reporte operatorio es veraz. Ha sido hecho en su momento, justamente, para poner todas las cirugías que se ha hecho la paciente y las condiciones en ese acto quirúrgico y las personas que intervinieron en ese acto quirúrgico”, sostuvo. También confirmó que la paciente firmó los consentimientos informados para cada intervención.

Cabani detalló que a la presidenta se le practicaron en total cinco procedimientos. “Se realizó, en primer lugar, la cirugía de nariz: una rinoplastia, con semptún plastia. La parte de rinoplastia estética y la parte funcional, se corrigió el septum y a la vez los cornetes”, explicó.

“Otra cirugía que se realizó fue en los párpados inferiores, se llama blefaroplastia inferior transconjuntival. La otra cirugía que se realizó fue el injerto graso en surco nasogenianos y en algunas zonas del rostro y finalmente se hizo colocación de hilos de sustentación absorbibles en el rostro, a cada lado del rostro, para rejuvenecimiento”, detalló.

Consultado sobre cuántas de estas cirugías fueron estéticas, respondió: “Todas fueron estéticas, a excepción de la funcional que ha sido la septum plastia que fue realizada por un otorrinolaringólogo”.

Sobre el procedimiento anestésico, Cabani explicó que se aplicó una combinación de sedación y anestesia local. “La sedación la realiza una anestesióloga un anestesiólogo y la local la aplico yo. Después de que esa sedación haga efecto, para que no tenga dolor la paciente… Al momento de aplicar la anestesia local, que se inyecta básicamente, y antes de ingresar la paciente a sala siempre hacemos una anestesia preoperatoria, preanestésica, que es básicamente vía oral: es una pastilla vía oral o anestésico vía oral”, indicó.

Se trató de una sedación endovenosa complementada con premedicación oral. "Uno hace que el paciente se duerma, un poco, que descanse un poco más profundamente… para que no sienta el dolor de la anestesia local que uno tiene que inyectar en todas las zonas para ser operada. Y finalmente, cuando esto ocurre ya se puede superficializar más al paciente para que se sienta más cómodo Y pueda estar más en contacto con la realidad”, agregó.

Según explicó el cirujano, este tipo de sedación puede provocar amnesia temporal en el paciente. “Se llama amnesia reciente es muy frecuente en los pacientes que se operan y no se acuerda que se les hizo ”.

No se compara con una curación de muela

La presidenta Boluarte ha declarado en anteriores ocasiones que el procedimiento fue menor y no equiparable a una cirugía mayor. Incluso, indicó que se trataba de algo “similar a una curación de muela”.

Al respecto, Cabani fue enfático: “La verdad, no se compara ni con un absceso, ni con un diente, ni con maquillaje permanente, ni con cualquier otra cirugía menor”.

“La curación de muela es una anestesia local, el dentista saca una jeringa la prepara la inyecta no le pone electrocardiograma, pulsoxímetro , no le pone para medir la presión no está por una vía endovenosa por si baja la presión, Por si pasa una emergencia , no está el anestesiólogo ahí”, recalcó.

Ante la comparación hecha por la propia presidenta, Cabani respondió: “Me imagino que para ella el tipo anestesia la sedación y todo el procedimiento ha sido tan bien realizado que no ha tenido dolor, ninguna molestia, que a lo mejor se ha expresado que para ella es un dolor de muelas“.