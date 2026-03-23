La Contraloría General de la República ya tiene en la mira a la Municipalidad de Comas luego de que anunciara el inicio de un servicio de recopilación de información para evaluar la neutralidad electoral y el uso de recursos públicos en la gestión edil.

Esto a raíz de las recientes denuncias de trabajadores y extrabajadores que aseguran haber sido obligados y en algunos casos despedidos por no respaldar actividades de campaña electoral vinculadas al partido Podemos Perú.

Según reveló Punto Final, los testimonios apuntan a presuntas presiones internas bajo la consigna: “Si no apoyas, no trabajas con nosotros”.

Frente a este escenario, la Contraloría comunicó formalmente el inicio de acciones de control orientadas a recabar información sobre posibles vulneraciones a las normas de neutralidad electoral, especialmente en lo referido a la participación de funcionarios y el uso de recursos del Estado durante el proceso electoral.

El documento fue dirigido a la municipalidad con el objetivo de facilitar el trabajo de un equipo de control que se encargará de verificar si existieron irregularidades en la actual gestión de la alcaldesa Carmen Acuña Jara.

En el reportaje emitido por el programa dominicial, se pudieron apreciar videos en los que aparentemente se identifican a trabajadores de la municipalidad de Comas en mítines como el realizado por Aron Espinosa, candidato a diputado por el partido de José Luna Gálvez.

En ese evento también se observa al hijo de la alcaldesa quien hace la presentación del candidato. Precisamente, cuando Carmen Acuña fue preguntada por si su hijo apoya a Podemos Perú, ella respondió: “Mi hijo, no yo”.

A ello se suman los testimonios de los trabajadores quienes aseguraron que autoridades municipales les revisan sus celulares y les obligan a crear cuentas en redes sociales para dar apoyo a los candidatos de dicho partido.