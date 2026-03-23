Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Contraloría de la República envió oficio a la alcaldesa Carmen Acuña, informándole sobre el servicio de información iniciado en la municipalidad.
Contraloría de la República envió oficio a la alcaldesa Carmen Acuña, informándole sobre el servicio de información iniciado en la municipalidad.
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República ya tiene en la mira a la Municipalidad de Comas luego de que anunciara el inicio de un servicio de recopilación de información para evaluar la neutralidad electoral y el uso de recursos públicos en la gestión edil.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: