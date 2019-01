Martín Vizcarra dice que su empresa “nunca” tuvo como cliente a Odebrecht

El presidente Martín Vizcarra reafirmó hoy que la empresa C y M Vizcarra S.A.C., de la cual fue accionista hasta marzo del año pasado, “nunca” tuvo como cliente a Odebrecht. Agregó que sí alquilaron maquinarias a Conirsa para obras de la carretera Interoceánica Sur en el 2006 y 2008, pero aclaró que en ese momento no se sabía quiénes integraban el referido consorcio.

“La empresa C y M Vizcarra nunca ha tenido como cliente a la empresa Odebrecht, sí ha tenido al consorcio Conirsa, que en ese tiempo no se sabía quiénes eran los que integraban el consorcio. Además, hace doce años, ninguna de las empresas que trabajaban tenían inconvenientes para contratar y no tenían ninguna denuncia por irregularidades”, manifestó en una declaración que ofreció solamente a TV Perú.

El jefe de Estado explicó que en esa época su empresa atendió a algunos consorcios tal como lo hicieron cientos y hasta miles de proveedores que participaron con bienes y servicios en el contrato de la carretera Interoceánica Sur.

Anoche el programa “Panorama” informó que C y M Vizcarra brindó servicios por S/323.004 al consorcio Conirsa- integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales- en la construcción de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur entre el 2006 y 2008.

En la conferencia de prensa que el mandatario brindó el último miércoles en Palacio de Gobierno, este negó que su empresa haya sido proveedora de Odebrecht en las obras de la carretera Interoceánica al ser consultado al respecto.

“No en absoluto, en absoluto. Es falsa esa información”, manifestó en aquella oportunidad.

Sobre estas expresiones, Martín Vizcarra indicó este lunes que “la pregunta concreta” que le hicieron fue por Odebrecht.

“Yo fui concreto y categórico que no [contratamos con ellos] y lo reafirmo”, subrayó.

El jefe de Estado, en los años en que su empresa fue proveedor de Conirsa, no ocupaba ningún cargo público.

En comunicación con El Comercio, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, indicó que el presidente Martín Vizcarra dijo la verdad, porque su empresa fue contratada por Conirsa y no directamente por Odebrecht.

“No, [no hay omisión], ha dicho la verdad, a él lo contrata una empresa llamada Cornisa”, refirió.

Villanueva afirmó que la empresa C y M Vizcarra S.A.C. actuó como proveedor y que no existe ninguna clase de delito en ello.

“No ha sido transparente”

El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró que Martín Vizcarra “no ha sido transparente” en la respuesta que dio el miércoles pasado.

“En las respuestas que ha dado el presidente, lo mínimo que estamos viendo es que no ha sido transparente. Yo creo que hoy, la población peruana nos pide a todos los políticos dos cosas: cero corrupción y máxima transparencia. Así que es un tema muy importante para tener en consideración”, refirió en declaraciones a Canal N.

Tubino opinó que los servicios que la empresa de Martín Vizcarra ofreció a Conirsa no se pueden comparar con las asesorías que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) brindó a Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

“Lo sucedido con PPK tenía otros vicios de mucha mayor gravedad, al menos de lo que se vio acá en el Congreso. Lo primero que tenemos es información que no se puede equiparar todavía a lo anterior”, acotó.