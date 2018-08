Martín Vizcarra entrega hoy proyectos de reforma política al Congreso

El presidente Martín Vizcarra acudirá hoy al Congreso de la República para entregar los proyectos de ley sobre la reforma política que serían sometidos a referéndum.

Las iniciativas fueron discutidas y aprobadas ayer en el Consejo de Ministros.



Como el mismo mandatario había adelantado ayer en la mañana, son tres proyectos. Se supo que una propuesta es sobre la prohibición de la reelección de los congresistas. Las otras dos son sobre la bicameralidad y el financiamiento de los partidos políticos.

En su mensaje del 28 de julio, el jefe del Estado había planteado que esos temas sean evaluados en una consulta popular. Para que puedan someterse a un referéndum, los proyectos primero deben ser debatidos y aprobados en el Parlamento.

—Idas y vueltas—

Según se ha informado, el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry (Fuerza Popular), recibirá al mandatario a las 4 p.m.



Ayer en la tarde, el mandatario iba a ir al Congreso con el primer ministro César Villanueva para entregar los proyectos. Sin embargo, fuentes de Palacio de Gobierno señalaron que, ante la demora de la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobaron las iniciativas, desistieron de remitirlas ayer porque por la hora no iban a poder ingresarlas a través de la mesa de partes del Parlamento.

Poco antes de que se conociera que el presidente Vizcarra ya no iba a acudir al Legislativo, Daniel Salaverry declaró sobre el tema.

“Hace 15 minutos recibí la llamada de la secretaria general de Palacio de Gobierno indicándome que había culminado el Consejo de Ministros y que tanto el presidente Vizcarra como el primer ministro Villanueva estaban dirigiéndose al Congreso para personalmente ingresar unas iniciativas legislativas. Yo saludo las iniciativas legislativas del gobierno y del presidente Vizcarra. Lo que sí me sorprende y lamento es que no haya tenido un mínimo de coordinación previa para poder recibirlo personalmente por su alta investidura”, declaró a Canal N el titular del Parlamento poco después de las 4 de la tarde.

Salaverry indicó que en ese momento estaba en una reunión con los miembros de su bancada “a dos horas de Lima”, en referencia al cónclave de su grupo realizado en Cieneguilla.

“Lo que debemos desterrar de la política es este tipo de golpes bajos, de ver en qué momento estás fuera para yo presentarme y dar la impresión de que el presidente del Congreso no quiso recibir al presidente Vizcarra o que no hay quien atienda las iniciativas legislativas. Eso me parece un golpe bajo que no debemos aceptar ni al presidente ni a ninguna otra autoridad en el Perú”, afirmó después.

Salaverry precisó que, pese a lo ocurrido, a los proyectos se les dará prioridad.



En respuesta a Salaverry, Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) escribió en Twitter: “¿Golpe bajo? El presidente Vizcarra está trabajando y la legislatura empezó el 28 de julio. Fuerza Popular debió ir a Cieneguilla durante el receso parlamentario de julio y no en estos días de trabajo”.