El presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez Tineo, afirmó que no está dentro de sus atribuciones separar de la institución al juez superior César Hinostroza Pariachi, quien fue vinculado a un presunto tráfico de influencias tras la difusión de una serie de audios.

Duberlí Rodríguez remarcó que, según la ley, esto solo puede darse mediante dos mecanismos: vía un proceso disciplinario a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ─organismo del que algunos miembros también se han visto involucrados en este caso─ o por el Congreso de la República, a través de una acusación constitucional.

“Pero el órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo, la presidencia del Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema, no tienen atribución para sacar del Poder Judicial a ‘manu militari’ (por la fuerza militar) a un juez supremo titular”, explicó Duberlí Rodríguez.

Ante ello, el presidente del Poder Judicial refirió que solo puede trasladar a César Hinostroza de sala, tal como ya lo ha dispuesto. El juez fue retirado de la Segunda Sala Penal Transitoria y fue designado como miembro de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.

“Como hemos reconformado las salas, lo hemos ubicado en una sala constitucional y social transitoria. Pero como el señor Hinostroza ha solicitado gozar de sus vacaciones, se le ha concedido vacaciones y por tanto ahorita no está conformando en la práctica ninguna sala. Ni la penal, que se va ya a extinguir ni tampoco a donde ha sido asimilado”, acotó.

El titular de la Corte Suprema fue una de las autoridades citadas este jueves ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, a fin de tratar el caso que involucra a jueces, fiscales y miembros del CNM.

─Sin sanción de oficio─

Duberlí Rodríguez también refirió que no le ha impuesto ninguna sanción al juez que autorizó realizar las interceptaciones telefónicas a todos los involucrados ni tampoco tiene pensado hacerlo.

En todo caso, detalló, hasta el momento no se ha interpuesto alguna queja en contra del juez y, si la hubiera, “tendría que tramitarse vía Oficina de Control de la Magistratura”.

“Pero de oficio, nosotros no vamos a decir qué pasó o no pasó porque no corresponde particularmente a la presidencia tomar cartas en el asunto”, puntualizó.