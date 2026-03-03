Los candidatos al Senado Iván Sequeiros (Somos Perú) y Duberlí Rodríguez (alianza electoral Venceremos) debatieron sobre el futuro de la Constitución Política de 1993 en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Rodríguez, expresidente del Poder Judicial, se mostró a favor de que una Asamblea Constituyente redacte una nueva “Constitución plurinacional ecologista y paritaria” que reemplace A la de 1993, pues consideró que esta última tiene un origen “antidemocrático”.

“Nosotros no estamos en contra de la Constitución del 93 por una cuestión de que la hizo el fujimorismo con (Jaime) Yoshiyama a la cabeza, ni la forma antidemocrática como se aprobó y la falta de legitimidad. Esa Constitución ha diseñado un modelo de Estado que se llama neoliberal, que es la privatización de todo”, expresó.

“El Estado está prohibido de participar en tarea económica y los famosos contratos-ley, que son por 30, 40 años, la Constitución impide revisarlos. Eso tiene que cambiar. Un país donde la desnutrición, anemia son frutos del modelo, entonces dónde está el éxito del modelo económico”, agregó.

Por su parte, Sequeiros afirmó que si se redacta una Constitución Política que va a permitir que el Estado asuma el control del movimiento económico, “seguramente nos va a ir mal” y respaldó la opción de realizar cambios a la de 1993, pero no imponer una nueva “opuesta a la libertad”.

“No defiendo la Constitución del año 93 por su origen espurio. Es una Constitución que se hizo contra la voluntad popular haciendo fraude en un proceso de consulta popular, todo lo cual determina su origen espurio”, manifestó.

“La del 93 contiene buena parte de lo que dice la del 79. Hay algunos cambios trascendentales que se han producido que de repente se pueden modificar o revisar, con eso estoy absolutamente de acuerdo, pero de allí a llamar a una Asamblea Constituyente y que haga una Constitución opuesta a la libertad, no coincido con eso”, añadió.