La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra (Fuerza Popular), consideró “un gran avance” el acuerdo de entendimiento suscrito entre la fiscalía peruana y Odebrecht, que reestablece la cooperación de la constructora brasileña. Agregó que espera que el nuevo equipo especial del Caso Lava Jato comparta información.

“[El acta de entendimiento] nos parece positivo y un gran avance, porque estaría rompiendo el entrampamiento y la congelación, como ellos mismo lo dicen”, manifestó.

En comunicación con Canal N, Bartra indicó que su grupo deberá analizar qué significa que no se pueda procesar a ningún funcionario o ex funcionario de Odebrecht. Agregó que citarán al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para que explique ello e indique si tomará algún tipo de acción en contra de los anteriores integrantes del equipo especial, entre ellos Hamilton Castro.

“Necesitamos que indique las acciones contra los fiscales que venían conduciendo los casos con tanta irresponsabilidad”, subrayó.

También saludó que el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato, haya terminado con el secretismo al difundir el acuerdo de entendimiento con Odebrecht y el empresario Jorge Barata.

“Que se termine el secretismo es un gran anuncio. Esto es algo que hemos reclamado muchísimo, había un secretismo selectivo. Había reserva con el Congreso, pero una filtración alarmante con diversos medios de comunicación”, refirió.

Rosa Bartra, además, afirmó que el equipo del fiscal Castro no tuvo grandes destapes y que solamente ha logrado mantener bajo prisión preventiva a dos ex funcionarios, en referencia al ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y ex miembro del comité de licitación de la línea 1 del metro de Lima Edwin Luyo.

“El mayor destape fue por parte del Congreso de la relación del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht. Del trabajo de Castro en las 31 investigaciones [del Caso Lava Jato en el Perú] no hemos visto mayor alcance”, mencionó.

La presidenta de la Comisión Lava Jato dijo que le preocupa que hasta la fecha Castro no haya entregado todos los expedientes relacionados a las pesquisas de los sobornos entregados por Odebrecht y otras firmas brasileñas a Vela y su nuevo equipo. “Nadie puede resistirse a entregar información pública”.

Para finalizar, Rosa Bartra estimó que a fines de agosto presentará el informe final de su comisión.