Janet Sánchez: “No tengo problema en renunciar a la Comisión de Ética”

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), afirmó que está dispuesta a dejar el cargo. Lo dijo luego de que un programa periodístico anunciara una denuncia sobre un presunto doble cobro que hizo en la semana de representación.

Hoy domingo, “Cuarto poder” difundirá un reportaje que revelaría que la oficialista también está en la lista de los congresistas que cobraron su bono de la semana de representación nacional mientras estaban de viaje fuera del país (para lo que también recibían viáticos).

Hace dos meses se denunció que otros seis congresistas hicieron lo mismo.

Ante la denuncia, Janet Sánchez declaró a RPP la noche del viernes: “Yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado en la comisión [de Ética]. No me aferro a un cargo”.

La legisladora que representa a la región Callao admitió que en noviembre del 2017, durante la semana de representación, viajó a un foro en Brasil por invitación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de la Comisión de Comercio del Congreso, de la cual es integrante, y que cobró el bono de representación.

“Tengo que hacer un mea culpa y pedir las disculpas del caso por esta falta que ya ha sido subsanada, se han devuelto los 2.800 soles, que es el bono por representación”, manifestó Janet Sánchez.

Aseguró que hizo el cobro por desconocimiento. “No sabía que debía representar solo en mi región. Es una falta, sí”, reconoció. “Me allano a cualquier investigación porque siempre he actuado de manera transparente y honesta”, agregó.

Si bien reiteró que no pretende quedarse en el cargo, Janet Sánchez

manifestó que “tampoco se pretenda traer este caso como pretexto para frustrar muchas investigaciones de casos delicados”.

La parlamentaria recordó que el grupo de trabajo que preside está ad portas de resolver casos relevantes como los de Daniel Salaverry, Richard Acuña, Roberto Vieira y Héctor Becerril.