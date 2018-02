Miguel Torres es uno de los miembros de Fuerza Popular que más conoce a Kenji Fujimori –incluso estudiaron juntos en el colegio–, pero cree que el accionar de este podría ameritar que también se le expulse del partido.

—Durante meses, Fuerza Popular negó la existencia de una facción en la bancada. ¿Cómo toma la salida del grupo de diez parlamentarios liderado por Kenji Fujimori?

A uno le apena que sus compañeros se alejen de la convicción con la que entraron. Lo que les recomiendo es que analicen su posición, porque han decidido blindar y apañar al presidente de la República. Decidieron ser los escuderos del presidente.

—¿Fuerza Popular hace algún mea culpa al respecto?

La autocrítica puede ser que tomó mucho tiempo. Ese excesivo cuidado en el debido proceso alargó las cosas y hoy tenemos una población cansada de esta situación. Quizá debimos abreviar un poco los tiempos.

—El grupo disidente habla de abusos y de que no se les escuchó.

Si una persona no quiere debatir o compartir ideas, no la podemos obligar. Y si no quieren estar dentro de Fuerza Popular, tampoco podemos obligarlos. Hicimos todo lo posible para mantener unida a la bancada.

— ¿Se intentó retener a alguno de los diez congresistas?

Siempre se les escuchó y se intentó mantener la unidad, pero no podemos sacrificar la disciplina y el mandato de la población a cambio de un número [de votos].

—¿Podría garantizar que los 61 congresistas restantes permanecerán en Fuerza Popular?

Es difícil garantizarlo, porque finalmente las personas pueden cambiar de posición. Lo que puedo decir es que espero [que podamos] mantenernos unidos.

—Si bien Kenji Fujimori fue expulsado de la bancada, no fue expulsado del partido. ¿Se contempla dar ese paso?

Eso se verá dentro del Comité Ejecutivo Nacional.

—¿Considera que amerita ser expulsado?

Podría [ameritarlo], tranquilamente.

—El grupo de Kenji Fujimori se autodefine como el verdadero fujimorismo. ¿Su alejamiento puede representar un alejamiento del albertismo?

Lo único que diré es que nosotros estamos cómodos y convencidos de representar a Fuerza Popular, un partido que tiene como líder histórico a Alberto Fujimori y como lideresa a Keiko Fujimori.

—¿El perder la mayoría absoluta en el Parlamento obligará a su bancada a dialogar con otras fuerzas?

Fuerza Popular no se impone por la cantidad de los votos, sino por la razón. Si fuéramos abusivos o una aplanadora, agarraríamos toda la Mesa Directiva del Congreso. En la década de los 90, todos los de la Mesa Directiva y los presidentes de comisiones eran del partido de [Alberto] Fujimori. Eso podría haberse entendido como una actitud avasalladora. La de nosotros, no.

—En esa búsqueda de consensos, ¿Fuerza Popular apoyaría un nuevo pedido de vacancia presidencial?

Tras la votación de la vacancia, para mí, nada ha cambiado. No sucedió algo para decir: nos hubiésemos excedido al vacarlo. Al contrario, las cosas que vemos cada fin de semana decantan en una situación más complicada para el presidente.

—Es decir, ¿ustedes volverían a votar a favor de una vacancia presidencial?

Teniendo en cuenta que nada ha cambiado y que se suman elementos bastante más complicados para el presidente, veo muy difícil que no apoyemos una vacancia. Y esta no sería a una fórmula presidencial, sino al presidente. Si él tiene que dejar el cargo, pues el primer vicepresidente tiene que asumirlo.

