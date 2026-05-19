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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó a la ciudadanía un nuevo corte de agua a nivel de Lima para este miércoles 20 de mayo. La entidad responsable del suministro de agua anunció la interrupción del servicio de manera temporal en horarios específicos para tres distintos distritos limeños.
La falta del servicio se debe a una serie de trabajos que la empresa está realizando en ciertas zonas de la capital, como limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones de mantenimiento para mantener un servicio de calidad. En las siguientes líneas, te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua:
Corte de agua en Lima este 20 de mayo
|DISTRITO/ZONA
|HORARIO
|Puente Piedra
A. H. Proyecto Integral Libertad - San Juan Cuadrante
Asoc. Prop. Los Portales de Puente Piedra
Asoc. Prop. Virgen de Copacabana
Asoc. Resid. Las Viñas del Norte I y II etapa
Asoc. Viv. Las Brisas de Copacabana
Asoc. Viv. Santa Fe
Asoc. de Viv. Los Frutales
Asoc. Viv. Los Frutales del Norte
Asoc. Viv. Los Manzanos de Copacabana
Asoc. Viv. Señor de la Soledad
Asociación - sector 365
|12 p.m. (mediodía) a 8:00 p.m.
|DISTRITO/ZONA
|HORARIO
|Pueblo Libre
Cercado
Urb. Colmenares
Urb. Cueva
Urb. Co. Aduaneros
Urb. Del Zuta
Urb. Bolívar
Urb. La Estancia
Urb. Los Bambús
Urb. Santa María
Urb. Matzuda
|10:00 a.m. a 10:00 p.m.
|DISTRITO/ZONA
|HORARIO
|Villa María del Triunfo
- Sector 308
A. H. José C. Mariátegui
P. J. San Gabriel Alto
A. H. Brilla el Sol
A. H. Brilla el Sol Ampliación
A. H. Horacio Zevallos Gómez
A. H. El Paraíso
A. H. Villa Limatambo
A. H. 1ro de Enero
A. H. Las Lomas
A. H. Las Malvinas
A. H. Caminos de la Hermandad
A. H. 3 de Mayo
A. H. Las Américas
A. H. Monte Bektu
- Sector 309
Sector Vallecito Bajo
Sector Vallecito Alto
A. H. 30 de Agosto
|8:00 a.m. a 8:00 p.m.
|DISTRITO/ ZONA
|HORARIO
|Villa María del Triunfo
P. J. Virgen de Lourdes
A. H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte
A. H. Virgen de Lourdes Comité 13
A. H. Virgen de Lourdes
A. H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A
A. H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur
P. J. Nueva Esperanza
A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur
|8:00 a.m. a 5:00 p.m.