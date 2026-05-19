El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó a la ciudadanía un nuevo corte de agua a nivel de Lima para este miércoles 20 de mayo. La entidad responsable del suministro de agua anunció la interrupción del servicio de manera temporal en horarios específicos para tres distintos distritos limeños.

La falta del servicio se debe a una serie de trabajos que la empresa está realizando en ciertas zonas de la capital, como limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones de mantenimiento para mantener un servicio de calidad. En las siguientes líneas, te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua:

Corte de agua en Lima este 20 de mayo

DISTRITO/ZONA HORARIO Puente Piedra

A. H. Proyecto Integral Libertad - San Juan Cuadrante

Asoc. Prop. Los Portales de Puente Piedra

Asoc. Prop. Virgen de Copacabana

Asoc. Resid. Las Viñas del Norte I y II etapa

Asoc. Viv. Las Brisas de Copacabana

Asoc. Viv. Santa Fe

Asoc. de Viv. Los Frutales

Asoc. Viv. Los Frutales del Norte

Asoc. Viv. Los Manzanos de Copacabana

Asoc. Viv. Señor de la Soledad

Asociación - sector 365 12 p.m. (mediodía) a 8:00 p.m.

DISTRITO/ZONA HORARIO Pueblo Libre

Cercado

Urb. Colmenares

Urb. Cueva

Urb. Co. Aduaneros

Urb. Del Zuta

Urb. Bolívar

Urb. La Estancia

Urb. Los Bambús

Urb. Santa María

Urb. Matzuda 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

DISTRITO/ZONA HORARIO Villa María del Triunfo

- Sector 308

A. H. José C. Mariátegui

P. J. San Gabriel Alto

A. H. Brilla el Sol

A. H. Brilla el Sol Ampliación

A. H. Horacio Zevallos Gómez

A. H. El Paraíso

A. H. Villa Limatambo

A. H. 1ro de Enero

A. H. Las Lomas

A. H. Las Malvinas

A. H. Caminos de la Hermandad

A. H. 3 de Mayo

A. H. Las Américas

A. H. Monte Bektu



- Sector 309

Sector Vallecito Bajo

Sector Vallecito Alto

A. H. 30 de Agosto 8:00 a.m. a 8:00 p.m.