Los videos y audios que causaron terremotos políticos en el Perú

La historia reciente del Perú ha tenido diversos remezones políticos generados a partir de la difusión de videos o audios, primero en medios de comunicación tradicionales y luego también en plataformas digitales. El caso más reciente se refiere a una grabación en donde se escucha el diálogo del presidente Martín Vizcarra con autoridades de Arequipa por el proyecto minero Tía María.

Durante los gobiernos de los últimos 19 años, en más de una ocasión los peruanos han sido testigos de cuestionables imágenes y expresiones que tuvieron serias repercusiones aún comentadas, e incluso derivaron en procesos en la vía judicial.

A continuación, los casos más sonados.

—La reunión de Vizcarra en Arequipa—

Es el caso más reciente. Desde la oposición en el Congreso se ha cuestionado las frases del presidente Martín Vizcarra en una reunión con autoridades arequipeñas, así como el proceso de entrega de la licencia de construcción del proyecto Tía María a la minera Southern Perú y la posterior suspensión de la misma.



La Junta de Portavoces acordó invitar a los ministros de Energía y Minas y de Economía para este miércoles tras la sesión realizada ayer. Durante la reunión, legisladores de distintas bancadas comentaron que se habló de una eventual vacancia presidencial, pero el tema se diluyó. Mauricio Mulder (Apra) se ha expresado a favor de tal medida, aunque Luciana León, vocera de la bancada, señaló que es una opinión personal de su colega y no la posición del colectivo.

Se trató de un diálogo ocurrido el pasado 24 de julio en Arequipa, en medio del conflicto social por el proyecto minero. Vizcarra ha negado algún tipo de ilegalidad en la conversación y asevera que es una “muestra de esfuerzo” para encontrar consenso. "Escucho lecciones de representantes de gobiernos que tuvieron en el 2011 tres muertos por el mismo problema (Tía María) y dos años antes, en el 2009, recuerden que un problema social en Bagua costó la vida de 33 personas, 23 policías y 10 comuneros. ¿A ese costo quieren sacar proyectos? No. (Los proyectos) son necesarios y nuestro trabajo es garantía de eso, pero a través del diálogo, consenso y respeto a la población", manifestó este martes a la prensa.

—Los ‘vladivideos’—

Es el primer material audiovisual que marcó un hito político en la historia reciente del país. Las imágenes evidenciaron lo que se consideraba un secreto a voces: que a través del hoy encarcelado exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, el gobierno de Alberto Fujimori —también preso actualmente— compraba a los miembros de la oposición para sumarse a sus filas.



El primer ‘vladivideo’ fue difundido el 14 de setiembre del 2000 desde el hotel Bolívar, a través de una conferencia de prensa en la que participaron exlegisladores del Frente Independiente Moralizador (FIM) y la exprimera dama Susana Higuchi. Se apreció a Alberto Kouri, entonces congresista de Perú Posible, recibir US$15.000 de Montesinos con el fin de que se sume a la bancada fujimorista Perú 2000. Ese fue el inicio de la caída del régimen de Fujimori.

—Los ‘petroaudios’—

En octubre del 2008, durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García, el programa “Cuarto Poder” difundió una serie de conversaciones entre el ex ministro aprista Rómulo León, Alberto Químper (ex vicepresidente y ex director de Perú-Petro) y Fortunato Canaán (empresario dominicano patrocinador de la firma Discover Petroleum). “Les hemos hecho un faenón, hermano”, se le escucha decir a Químper en parte de una de las cintas. El término ‘hermano’ o ‘hermanito’ aparecerá años después en la política peruana.



Las escuchas obtenidas mediante interceptaciones telefónicas no autorizadas develaron negociados para favorecer ilícitamente a la empresa noruega Discover Petroleum con la obtención de lotes petroleros. El Gabinete Ministerial entonces encabezado por el hoy congresista aprista Jorge del Castillo renunció.

En febrero del 2016, la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió a todos los implicados en el proceso judicial realizado a raíz de los ‘petroaudios’ al señalar que las grabaciones eran “prueba ilícita”. Más de un año después, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema archivó definitivamente el caso.

—Lourdes Flores y la alcaldía de Lima—

Un audio difundido el 15 de setiembre del 2010 por el programa “El Francotirador” de Jaime Bayly dio a conocer una conversación entre Lourdes Flores, por entonces candidata a la alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), y el exparlamentario pepecista Xavier Barrón, en el que ella manifestó que la elección “es lo que menos le importa en su vida” o “le importa un comino”.



“Métanse la alcaldía al poto. A mí qué me importan. Lo que sí me saca de mis casillas es saber lo que me están haciendo y tener que quedarme callada, gracias a quién, por qué”, mencionó Flores Nano al comentar una encuesta de opinión pública del momento. Luego el referido espacio difundió más diálogos.

En declaraciones a El Comercio aquella época, Lourdes Flores reconoció que fue un diálogo grosero y señaló que no se refería a la ciudadanía. “Sí… Lourdes Flores perdió el control y no debo perderlo. Ahora ya sé que como política tampoco tengo derecho a explotar […] Y por si salen más audios digo que he explotado un montón de veces y digo que no lo volveré a hacer nunca más. Yo voy a ganar y cuando lo haga voy a demostrar por qué un demócrata busca el poder”. Finalmente, Susana Villarán, de Fuerza Popular, alcanzó el sillón de Lima.

—El ‘negociazo’ con el SIS—

“Es el negociazo, yo tengo la gente que lo haga, tengo los pacientes” o “esa es nuestra mina. No sabes la cantidad de plata que vamos a ganar”. Estas fueron algunas de las frases de un audio que involucró al exasesor en temas de salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).



El caso consistió en lo siguiente: un negociado para que una clínica privada firme un convenio con la Iglesia Católica, y que esto a su vez permita que ese centro de salud, ya como una especie de centro de salud parroquial, pueda acceder a un acuerdo con el Sistema Integrado de Salud (SIS) a fin de que atienda a pacientes asegurados.

La transcripción de las escuchas fue revelada por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, horas antes para denunciar presuntos actos de corrupción del médico cirujano, quien hoy se encuentra en medio de un proceso judicial e inhabilitado.

El caso fue un primer remezón al gobierno de PPK, ocurrió en octubre del 2016, a solo meses de iniciada la gestión. Inicialmente, el exmandatario dijo inicialmente que Moreno había renunciado por temas personales y “mucho trabajo”, argumento que fue cuestionado desde la oposición por el manejo que se dio al caso. La Comisión de Fiscalización realizó una investigación y en su informe final concluyó que el gobierno quiso presuntamente encubrir a Moreno, pero el pleno no ha debatido el documento.

—Alarcón, Thorne y la adenda de Chinchero—

En junio del 2017, también durante el gobierno de PPK, “Panorama” difundió el audio completo de una reunión entre quienes por entonces eran ministro de Economía y contralor general: Alfredo Thorne y Edgar Alarcón.



Se trató de un diálogo sostenido días antes de la presentación de un informe de la contraloría que halló presuntas irregularidades en la adenda de la concesión del aeropuerto de Chinchero. Alarcón había señalado que el ministro lo condicionó para que su informe sobre la adenda sea favorable, a cambio de otorgarle el presupuesto que había solicitado para la contraloría.

Fue otro terremoto político. En mayo, días antes de conocerse el informe, Martín Vizcarra renunció al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Posteriormente, Thorne se vio obligado a renunciar a la cartera de Economía después de que el Congreso le negara el voto de confianza. Thorne actualmente es procesado judicialmente por este caso.

—Las grabaciones de Moisés Mamani—

Encabezados por su entonces portavoz Daniel Salaverry, congresistas de Fuerza Popular realizaron el 20 de marzo del 2018 una conferencia de prensa en la que difundieron extractos de videos que dieron cuenta de la presunta intención de compra de votos para evitar la destitución de PPK.



El diálogo entre Kenji, Bocángel y Mamani. (Video: Difusión / Foto: Alonso Chero)

Fueron grabaciones realizadas por Moisés Mamani, de Fuerza Popular, a quien los ahora suspendidos legisladores Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel le habrían ofrecido la gestión de obras a través de los ministerios de Economía y de Transportes. Esto a cambio de votar contra una segunda moción de vacancia contra Kuczynski por presuntamente haber mentido en cuanto a su relación con la constructora Odebrecht.

Sin embargo, a menos de 24 horas de que se debata la moción, PPK decidió anunciar el 21 de marzo su renuncia. Los videos hicieron que la suerte esté echada para Kuczynski, incluso miembros del oficialismo pidieron la dimisión. Esas cintas, sin duda, fueron las más graves durante su gobierno, que terminó abruptamente.

—Los CNM Audios—

En julio del 2018 empezaron a revelarse audios que dieron cuenta de negociados en el sistema de justicia y que involucran a ex consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), jueces, fiscales, empresarios y otras personas de la espera pública y privada. Varios de ellos son sindicados por la fiscalía como miembros de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, y en sus intercambios verbales expresan confianza y cercanía con el término 'hermano' o 'hermanito'.



Lo que ha devenido posteriormente ha sido una serie de confrontaciones entre el gobierno de Martín Vizcarra y el Congreso en torno a reformas de orden judicial y político, incluyendo dos cuestiones de confianza por reformas constitucionales sometidas a referéndum y la reforma política.

El hito más reciente que, sin duda, ha movido los cimientos de la política nacional es la propuesta de Vizcarra para que las elecciones generales del 2021 se adelanten al 2020.

