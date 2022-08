¡Barras de cereal caseras de canchita popcorn! Fáciles y divertidas de preparar, perfectas para las loncheras o snacks para chicos y grandes. Duran toda la semana refrigeradas, aunque no creo que lleguen.

Ingredientes:

3 taza de canchita popcorn reventada

1.5 taza de avena en hojuelas (yo utilizo integral)

½ taza de frutos secos tostados y picados (pueden ser almendras, maní, nueces, pecanas, …)

½ taza de frutas secas (pueden ser pasas, orejones, guindones, arándanos, cereza, …)

1 cucharadita de canela

½ cucharadita de sal (condicional, solo si los frutos secos y la mantequilla de maní no contiene sal)

½ taza de miel de abeja

2/3 taza de mantequilla de maní (o mantequilla de otro fruto seco como almendras, castañas, …)

Preparación:

Colocar la canchita en una bolsa gruesa tipo ziploc o la bolsa que tengan y aplastarla para que no haya pedazos grandes. Lo pueden hacer con la ayuda de un rodillo, dando ligeros golpes para que quede media molida. También la pueden aplastar con las manos en un bowl. Luego colocar la canchita popcorn en un bowl grande, junto con la avena, los frutos secos, las frutas secas, la canela y la sal e incorporar bien los ingredientes, reservar. En una ollita antiadherente poner la mantequilla de maní y la miel de abeja y calentar a fuego medio, moviendo constantemente por un par de minutos para juntar bien los ingredientes. Agregar esta mezcla al bowl con el mix de canchita popcorn y unir con la ayuda de una cucharada grande para embadurnar todos los ingredientes. Luego colocar la mixtura de barras de cereal en un Pyrex de 20 x 20 cm aproximadamente, con papel antigrasa, (le pueden poner unas gotitas de aceite al pyrex para que se adhiera el papel). Aplastar la mixtura con las manos húmedas para que no se pegue a sus manos (agua bebible). Debe quedar bien prensada, pueden utilizar la mano de un mortero para dar pequeños golpes y ayudarse. Taparla con el papel antigrasa y dejarla reposar refrigerada por un par de horas. Desmoldar y luego cortar las barras en rectángulos y colocarlas en un contenedor con tapa. Pueden usar papel manteca para dividirlas y no se peguen.

Tip: lo pueden hacer en moldes redondos individuales. Pueden usar dulceritas y hacer el mismo procedimiento de papel antigrasa y prensado.

Para más recetas ricas y fáciles para los chicos síganme todos los lunes en Provecho.

¡Cuéntenme si las preparan!

Muchos cariños,

Colette.