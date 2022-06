A veces nuestros hijos se ponen difíciles con las verduras y no sabemos cómo hacer que las coman sin tener que “obligarlos” o “esconderlas” en alguna preparación. Saben que no estoy de acuerdo con ninguna de esas formas porque finalmente no los estaríamos educando positivamente en su alimentación y tampoco lograríamos el objetivo: que coman conscientemente variado y balanceado. Creo que esta receta de bocaditos de coliflor empanizados empodera a este ingrediente positivamente y refuerza que las cosas saludables, como las verduras, son ricas y versátiles.

Ingredientes

1 coliflor mediana

2 o 3 huevos

2 tazas de pan rallado

1 cucharadita de paprika

2 cucharaditas de sal aprox. (una para blanquear la coliflor y otra para el aderezo)

½ cucharadita de pimienta

½ cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de comino

2 tazas de aceite (para freírlas)

1/2 taza de BBQ

¼ de taza de mayonesa

Preparación

Lavar y cortar arbustos de coliflor en pedazos homogéneos de un par de bocados. Luego blanquearlos, pasarlos por 3 minutos en agua hirviendo con sal. Retirarlos del agua y reservar. Colocar los huevos batidos y aderezados con un poco de sal y pimienta en un plato hondo. En otro plato hondo colocar el pan rallado con el ajo en polvo, la paprika, el comino, la sal y la pimienta. Incorporar todo bien. Pasar los arbustos de coliflor por el huevo batido, asegurándose que se empapen bien. Luego pasarlos por el pan rallado y cuando hayan terminado con todos, freírlos en una olla pequeña, de fondo grueso, con el aceite, poco a poco, por unos minutos, hasta que estén ligeramente dorados. Retirarlos en un plato con un papel toalla absórbete (aunque no lo necesitaría realmente porque no quedan grasosos). Acompañar con salsa bbq combinado con mayonesa como dip.

Nota: también se pueden acompañar con salsa Pomarola (de tomate) y aderezar el pan rallado solo con sal, pimienta, parmesano y ajo en polvo (o con lo que deseen). Así les dan un toque italiano que a todos los chicos les gusta.

Para más ideas de recetas para niños como esta síganme todos los lunes en Provecho.

¡Por favor, cuéntenme si la preparan!

Muchos cariños,

Colette