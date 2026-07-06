Corte de agua en Lima: qué zonas afectará y en qué horarios según reportes de Sedapal | Foto: Pixabay/ Sedapal
Corte de agua en Lima: qué zonas afectará y en qué horarios según reportes de Sedapal | Foto: Pixabay/ Sedapal
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

LUNES 6 DE JULIO

Carabayllo (Lunes 06 de Julio, 12:00 pm - 8:00 pm)

  • Urbanización Amp. Keiko Sofía Fujimori
  • Urbanización A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo
  • Urbanización A.H. Keiko Sofía Fujimori
  • Urbanización A.H. Carlos León Trelles
  • Urbanización A.H. Morihisa Aoki
  • Urbanización A.H. Progreso Cmte Amp. Nueva Juventud 4to Sector
  • Urbanización Agrup. Familiar 11 de Mayo

Carabayllo (Lunes 06 de Julio, 12:00 pm - 8:00 pm)

  • Urbanización A.H. Keiko Sofía Fujimori
  • Urbanización A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo
  • Urbanización A.H. León Trelles, Carlos
  • Urbanización A.H. Morihisa Aoki
  • Urbanización A.H. Noriega, Carlos
  • Urbanización A.H. Progreso CMTE Ampl. Nueva Juventud 4to Sector
  • Urbanización A.H. Progreso V Sect. Ampl. Hiroshima, El
  • Urbanización A.H. Sol Naciente I
  • Urbanización A.H. Sol Naciente II
  • Urbanización A.H. Sol Naciente III
  • Urbanización Agrup. de Viv. Bellavista
  • Urbanización Agrup. Familiar Los Portales del Sol
  • Urbanización Agrup. Familiar Los Solidarios
  • Urbanización C.P. Familiar Los Libertadores
  • Urbanización P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec. Nueva Aurora

San Juan de Lurigancho (Lunes 06 de Julio, 9:00 am - 9:00 pm)

  • Urbanización Las Flores 78

La Molina (Lunes 06 de Julio, 2:00 pm - 11:50 pm)

  • La Pradera

Cieneguilla (Lunes 06 de Julio, 8:00 am - 8:00 pm)

  • Área Tambo Viejo - Comunidad Campesina Collanac
  • Área A.H. Portal - Magda
  • Área APV Rinconada de Cieneguilla
  • Área APV Virgen del Carmen de Cieneguilla
  • Área Asociación de Vivienda La Esperanza de Cieneguilla
  • Área C.P.R. Ficus de Cieneguilla - Los
  • Área C.P.R. Tambo Viejo - Zona B
  • Área C.P.R. Tambo Viejo - Zona D
  • Área P.J. Tambo Viejo - Zona A
  • Área P.J. Tambo Viejo - Zona C
  • Área P.J. Tambo Viejo - Zona E
  • Área P.J. Tambo Viejo - Zona F
  • Área P.J. Tambo Viejo - Zona G

Villa María del Triunfo (Lunes 06 de Julio, 8:00 am - 8:00 pm)

  • Urbanización Las Américas
  • Urbanización Ampliación P.J. Monte Bektu
  • Urbanización Brilla el Sol - Ampl.
  • Urbanización Caminos de la Hermandad
  • Urbanización Las Malvinas
  • Urbanización José Carlos Mariátegui
  • Urbanización 3 de Mayo
  • Urbanización El Paraíso
  • Urbanización Villa Limatambo
  • Urbanización Horacio Zevallos Games
  • Urbanización P.J. J. C. M. Sector San Gabriel Alto
  • Urbanización P.J. J. C. Mariátegui Sector 30 de Agosto
  • Urbanización P.J. José C. Mariátegui Sector V. Alto
  • Urbanización P.J. José C. Mariátegui Sector V. Bajo
  • Urbanización Las Lomas

San Juan de Lurigancho (Lunes 06 de Julio, 8:00 am - 11:55 pm)

  • Alta Paloma
  • Asociación Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa
  • Junta Vecinal Las Brisas de Huachipa
  • Club Huachipa