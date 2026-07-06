El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
LUNES 6 DE JULIO
Carabayllo (Lunes 06 de Julio, 12:00 pm - 8:00 pm)
- Urbanización Amp. Keiko Sofía Fujimori
- Urbanización A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo
- Urbanización A.H. Keiko Sofía Fujimori
- Urbanización A.H. Carlos León Trelles
- Urbanización A.H. Morihisa Aoki
- Urbanización A.H. Progreso Cmte Amp. Nueva Juventud 4to Sector
- Urbanización Agrup. Familiar 11 de Mayo
Carabayllo (Lunes 06 de Julio, 12:00 pm - 8:00 pm)
- Urbanización A.H. Keiko Sofía Fujimori
- Urbanización A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo
- Urbanización A.H. León Trelles, Carlos
- Urbanización A.H. Morihisa Aoki
- Urbanización A.H. Noriega, Carlos
- Urbanización A.H. Progreso CMTE Ampl. Nueva Juventud 4to Sector
- Urbanización A.H. Progreso V Sect. Ampl. Hiroshima, El
- Urbanización A.H. Sol Naciente I
- Urbanización A.H. Sol Naciente II
- Urbanización A.H. Sol Naciente III
- Urbanización Agrup. de Viv. Bellavista
- Urbanización Agrup. Familiar Los Portales del Sol
- Urbanización Agrup. Familiar Los Solidarios
- Urbanización C.P. Familiar Los Libertadores
- Urbanización P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec. Nueva Aurora
San Juan de Lurigancho (Lunes 06 de Julio, 9:00 am - 9:00 pm)
- Urbanización Las Flores 78
La Molina (Lunes 06 de Julio, 2:00 pm - 11:50 pm)
- La Pradera
Cieneguilla (Lunes 06 de Julio, 8:00 am - 8:00 pm)
- Área Tambo Viejo - Comunidad Campesina Collanac
- Área A.H. Portal - Magda
- Área APV Rinconada de Cieneguilla
- Área APV Virgen del Carmen de Cieneguilla
- Área Asociación de Vivienda La Esperanza de Cieneguilla
- Área C.P.R. Ficus de Cieneguilla - Los
- Área C.P.R. Tambo Viejo - Zona B
- Área C.P.R. Tambo Viejo - Zona D
- Área P.J. Tambo Viejo - Zona A
- Área P.J. Tambo Viejo - Zona C
- Área P.J. Tambo Viejo - Zona E
- Área P.J. Tambo Viejo - Zona F
- Área P.J. Tambo Viejo - Zona G
Villa María del Triunfo (Lunes 06 de Julio, 8:00 am - 8:00 pm)
- Urbanización Las Américas
- Urbanización Ampliación P.J. Monte Bektu
- Urbanización Brilla el Sol - Ampl.
- Urbanización Caminos de la Hermandad
- Urbanización Las Malvinas
- Urbanización José Carlos Mariátegui
- Urbanización 3 de Mayo
- Urbanización El Paraíso
- Urbanización Villa Limatambo
- Urbanización Horacio Zevallos Games
- Urbanización P.J. J. C. M. Sector San Gabriel Alto
- Urbanización P.J. J. C. Mariátegui Sector 30 de Agosto
- Urbanización P.J. José C. Mariátegui Sector V. Alto
- Urbanización P.J. José C. Mariátegui Sector V. Bajo
- Urbanización Las Lomas
San Juan de Lurigancho (Lunes 06 de Julio, 8:00 am - 11:55 pm)
- Alta Paloma
- Asociación Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa
- Junta Vecinal Las Brisas de Huachipa
- Club Huachipa