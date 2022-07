En México, la noticia sobre la muerte del conductor de TV Fernando del Solar fue un hecho lamentable tanto para sus familiares, cercanos y seguidores. La presentadora Andrea Legarreta, quien fue su compañera durante su breve paso por el programa matutino ‘Hoy’ se refirió al trato que tenía con él, pero ¿qué dijo sobre esto? Aquí los detalles.

Aunque la novedad fue súbita, más adelante se conocieron detalles de las razones por las que el presentador de televisión habría perdido la vida. Su partida, el último jueves 30 de junio, habría sido a causa de una neumonía, la que habría sido causada del cáncer que padecía desde hace más de 10 años. Al instante, quienes compartieron con él salieron a mostrar su sentir.

“El tiempo que compartimos pude constatar el gran hombre bondadoso y buen compañero que eras, y, sobre todo, ese guerrero incansable que llevabas dentro y tu amor a la vida. Un abrazo a tu familia y seres amados. Mucha fortaleza para seguir adelante”, escribió Legarreta a través de Instagram, según lo recolectado por el portal El sol de Puebla.

A las sensibles palabras de la publicación le acompañan fotografías entre el fallecido personaje y la presentadora, cuando estos compartían la conducción del programa matutino ‘Hoy’. Como era de esperarse, la imagen no tardó en ser comentada por cientos de otros usuarios que lamentaban la partida del argentino que hizo carrera en México desde joven.

Y es que muchos querían escuchar la opinión de la presentadora de TV, pues desde hace unos años se rumoreaba una mala relación entre ambos. “He visto algunos comentarios de ‘es que ustedes no lo trataban bien’. Yo, hablando por mí, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco en absoluto. Tengo la certeza del trato que yo le di, de lo que compartimos que, insisto fue poco, pero yo no hubiera escrito un homenaje para él si sintiera una especie de malestar, incomodidad o remordimiento”, aseguró cuando preguntaron por este asunto.