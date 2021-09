Tras varios meses de silencio, Warner Bros anunció el nombre oficial de “Animales Fantásticos 3”. Las aventuras de Newt Scamander (Eddie Redmayne) se adentran en una nueva etapa, donde la figura de Albus Dumbledore será la central, pues el título del la película es “Fantastic Beasts and Where to Find Them 3: The secrets of Dumbledore”.

En la entrega anterior, —“Los Crímenes de Grindelwald”— se podía anticipar un guiño al futuro director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La revelación se hizo con una publicación en las redes sociales de la saga, donde con un breve ’teaser’ se anunciaba el título y fecha de estreno.

La película llegará a los cines el 15 de abril de 2022, al menos será así en Estados Unidos. La producción ha debido hacer frente a múltiples retrasos producto de la pandemia de coronavirus, por lo que no se descarta que pueda haber una modificación posterior de fechas.

Como se sabe, el personaje de Dumbledore —interpretado en esta saga por Jude Law— ha generado bastante polémica en el ‘fandom’ del universo creado por J.K. Rowling en las siete novelas sobre Harry Potter. Pues el director tomó varias decisiones cuestionables sobre la vida del Potter a lo largo de la historia.

Son pocas las oportunidades donde se ha podido echar un vistazo al pasado de Dumbledore, por lo que esta nueva entrega será satisfactoria para todo aquel que tenga curiosidad sobre la trayectoria del poderoso y hermético mago.

Una primera oportunidad en la que se pudo saber algo de la familia de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore y su pasado fue en “Harry Potter y las reliquias de la muerte” donde se conoce un poco sobre sus hermanos: Abeforth Dumbledore y Ariana Dumbledore.

Otra ocasión ha sido la segunda entrega de “Animales Fantásticos”, donde la disputa entre Gellert Grindelwald y Dumbledore toma protagonismo. En esta tercera película, sin duda se profundizará en el mago, sus secretos familiares, el destino de los ‘Obscurus’, los primeros años de Voldemort y la evolución de la relación con el villano Grindelwald.

Como se recuerda, Johnny Depp ya no interpretará a Grindelwald debido a que Warner bros lepidió que renunciara. El papel ha sido tomado por Mads Mikkelsen. El reparto tendrá también los retornos de Katherine Waterston como Tina, Alison Sudol como Queenie, Dan Fogler como Jacob Kowalski y Ezra Miller como Credence.

