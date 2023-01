Seguro recuerdas la saga de “Crepúsculo”, aquella serie de películas que durante los años 2008 y 2012 hizo suspirar a más de una fan. Esta franquicia, que fue una adaptación de la obra literaria de Stephanie Meyer, catapultó a la fama a sus protagonistas, Kristen Stewart y Robert Pattinson, quienes lograron despegarse de sus roles como Bella y Edward, respectivamente, y brillan hasta el día de hoy en Hollywood.

Sin embargo; no todos pudieron correr la misma suerte que Pattinson y Stewart. El resto de actores, a quienes se les recuerda aún por su papel en la exitosa saga, no tuvieron tanto éxito tras terminar con la franquicia.

El caso más notorio fue el de Taylor Lautner, el musculoso actor que interpretó al hombre loco Jacob, quien formaba parte del triángulo amoroso principal de la película. Este actor tuvo apariciones en comedias e incluso tuvo protagónicos en cintas de acción, pero desafortunadamente no le fue bien. Esto mismo le sucedió a otra compañera del reparto.

Hablamos de Ashley Greene, recordada por interpretar a Alice Cullen, hermana de Edward. Esta encarnó actriz dio vida a la vampira durante las cinco entregas: “Crepúsculo”, “Luna nueva”, “Eclipse”, “Amanecer - Parte 1″ y “Amanecer - Parte 2″.

Ashley Greene como Alice Cullen en la saga "Twilight". | Foto: Summit Entertainment

A pesar de ser una de las Cullen más querida por los fanáticos gracias a su amable personalidad, esto no fue suficiente para mantenerla vigente en el espectáculo y quedó siendo Alice su papel más notable dentro de su trayectoria.

Eso sí, la vida de Green ha experimentado un cambio radical. Desde el fenómeno ‘Crepúsculo’, la actriz resaltaba por su increíble físico y compartía en redes su amor por el estilo de vida saludable. Ahora ha hecho de esto su trabajo.

En 2021, Ashley y su cuñada, Olivia Khoury, anunciaron el lanzamiento de Hummingway, una empresa de salud reproductiva enfocada en enseñar sobre métodos naturales para aliviar los síntomas de la menstruación.

La actriz creó esta compañía tras sufrir una fuerte reacción al dejar los anticonceptivos hormonales. Esta experiencia la inspiró a ayudar a las personas a tratar sus malestares con productos naturales.

Asimismo, mediante Hummingway lanzó una plataforma online dirigida a las personas que menstrúan, con el objetivo de que conozcan mejor sus cuerpos y sus ciclos.

Por lo tanto, la actriz dedica su tiempo a este proyecto actualmente, además de cuidar de su hija recién nacida, la primera de Ashley.

No obstante, cabe destacar que Greene, nunca dejó de actuar, y ha trabajado en distintos proyectos como “Wish I Was Here”, “In Dubious Battle”, “Bombshell” o la navideña “Christmas on My Mind”, así como la serie “Rogue”.