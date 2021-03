6 de 10

Actualmente, Camila Cabello se encuentra en la mira de los medios por ser pareja del cantante canadiense Shawn Mendes. Vale resaltar que, su relación comenzó con una simple amistad en el 2015. De hecho, hicieron una colaboración juntos para la canción "I Know What You Did Last Summer". Sin embargo, no fue hasta inicios del 2018 cuando ambos empezaron a subir fotografías en sus redes sociales como mejores amigos. (Foto: AFP)