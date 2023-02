Otra novela de Stephen King volverá a ser adaptada a la pantalla grande. Hablamos de “Children of the Corn”, cinta que ya tiene su primer tráiler y promete ser aún más aterradora que su versión de los 80.

Escrita y dirigida por Kurt Wimmer durante la pandemia, esta cinta pretende ser más sangrienta y violenta que la adaptación cinematográfica del pasado siglo, tal y como se puede ver en su avance, el cual fue compartido por su productora RLJE Films.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

“Children of the Corn” nos muestra la historia de una niña poseída por el espíritu maligno del maizal de una granja en Nebraska, Estados Unidos. Con el fin de hacerse más poderosa, comienza a reclutar a un ejército de niños para encabezar un ataque contra los adultos de la zona. La única esperanza de supervivencia será una adolescente que no se une a ellos.

Lo que llamó la atención del público de esta nueva adaptación fue el cambio de protagonista, pues en la versión de 1984, quien se encontraba poseído era un niño, mientras que ahora en la trama de 2023, será una niña quien lidere la revolución.

De acuerdo con MeriStation, el relato de Stephen King podría interpretarse como una metáfora sobre hasta qué punto la cultura y la religión pueden manipular el subconsciente humano; por su parte, el maizal maligno representa la manipulación de la sociedad sobre las personas, aludiendo a que la ausencia de diversidad cultural puede acarrear terribles consecuencias sobre los movimientos ideológicos.

Póster oficial de "Children of the Corn". | Foto: RLJE Films

“Children of the Corn” llegará a los cines estadounidenses el próximo 3 de marzo, mientras que para los cines de los países hispanohablantes aún no se tiene información confirmada.