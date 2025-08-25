La sensación de frío es experimentada actualmente por los chilenos tras inicio oficial de un invierno 2025 donde los reportes entorno a nevadas, por ejemplo, hoy continúan llamando la atención a nivel nacional. Es en ese sentido, que gracias al Gobierno mediante el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), podemos conocer mayores detalles acerca del comportamiento del clima, y además las fechas de inicio de las estaciones astronómicas asociadas a los países del hemisferio sur como la primavera.

ESTA ES LA FECHA OFICIAL DE INICIO DE LA PRIMAVERA 2025 EN CHILE TRAS DECIRLE ADIÓS AL INVIERNO

Diariamente, el clima termina rigiendo nuestras vidas, y hasta el uso de prendas para vestirnos, siendo las bajas temperaturas aquella condición que caracteriza al invierno desde casi las 11 p.m. del 20 de junio sobre territorio chileno.

Así es como el SHOA comparte de manera oficial y periódica, los detalles entorno a cada una de las 4 estaciones astronómicas calendarizadas, y cuya duración en países del hemisferio sur como el gobernado por Gabriel Boric, hoy asciende a aproximadamente los 3 meses, mientras se logra evidenciar la presentación de características climáticas muy propias de cada región junto a la extensión de los días que da lugar al tradicional cambio de horario.

La primavera llega a Chile desde el lunes 22 de setiembre, y de manera oficial tras la finalización de estación astronómica caracterizada por las más bajas temperaturas. (Fuente: iStock) / AlexPhotoStock

Con respecto al invierno, y según lo precisa la propia entidad de Gobierno, te contamos que el lunes 22 de setiembre estará culminando oficialmente dicho periodo representado por las precipitaciones, y así desde la 2.19 de la tarde de esa misma jornada, iniciará lo que todos conocemos como la primavera.

Las condiciones climáticas asociadas a las bajas temperaturas, traen consigo cierta incertidumbre sobre territorio chileno, y es que muchas veces suelen combinarse noches con lluvias y amaneceres soleados mayormente experimentados desde casi fines del mes de diciembre cuando llega el verano.

¿EN QUÉ FECHA DE SETIEMBRE ARRANCA EL PRÓXIMO CAMBIO DE HORARIO CHILENO?

La temporada más fría del año repercute entre los meses de junio y setiembre dentro de los países pertenecientes al hemisferio sur, siendo el gobernado por Gabriel Boric aquel que prácticamente a nivel nacional, debe tanto alinearse como adaptarse a en este caso, el adelantamiento de 1 hora oficialmente.

En ese sentido, y según lo comparte el propio gobierno chileno mediante página web oficial, te confirmamos que el denominado horario de verano empezará a aplicarse desde las 11.59 p.m. del sábado 6 de setiembre, con excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, mientras las siguientes zonas deben hacer efectivo el mismo cambio, pero a partir de las 10 de la noche:

Chile Insular

Isla de Pascua

Islas Salas y Gómez

Según figura precisado, la medida entorno a adelantar reloj hasta 60 minutos desde el mes de setiembre anualmente, recae sobre el mejor aprovechamiento de la luz del sol, mientras ocurre todo lo contrario en abril cuando más bien las manecillas deben retrasarse la misma cantidad de tiempo.

ESTAS SON LAS GRAVES CONSECUENCIAS QUE PODRÍAS AFRONTAR DURANTE EL CAMBIO DE HORARIO EN CHILE

Resulta clave vivir en completa armonía tratando de evitar desajustes que con respecto al cambio de horario, hoy repercuten negativamente en la salud de gran porcentaje de ciudadanos chilenos, tal y como lo precisan diversos especialistas.

Según lo refiere, por ejemplo, la American Heart Association, el adelantamiento de 1 hora en relojes y dispositivos móviles, puede terminar generando ataques al corazón y hasta derrames cerebrales en días posteriores a la modificación puntual, mientras desde la Universidad de Chile precisan que trastornos como la somnolencia o el insomnio son algunos de los efectos asociados con respecto a ello.

Asimismo, el Dr. Charles Czeisler, profesor de medicina del sueño en Harvard, indica sobre el cambio de horario de manera generalizada, que puede también “causar estragos en el bienestar mental y físico de las personas a corto plazo”, e incluso alterar nuestros ritmos circadianos, y “los ciclos naturales de 24 horas del cuerpo que regulan funciones clave como el apetito, el estado de ánimo y el sueño”.