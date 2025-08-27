Durante los últimos meses, miles de ciudadanos han experimentado el alza de precios en diferentes productos, debido a la inflación, generadas también por las tensiones geopolíticas, la fluctuación de los precios internacionales de la energía y las alteraciones en las cadenas de suministro. De hecho, en julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un alza del 0,9 %, lo que ha perjudicado a miles de chilenos. Ante ello, en medio de la difícil coyuntura económica, una noticia alentadora destaca: la activación del Subsidio al Empleo Joven 2025. Este estipendio está dirigido a un sector de la población chilena, quienes deben cumplir con una serie de requisitos para ser beneficiarios del bono. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE DEPOSITA EL SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN 2025?

A través de las plataformas oficiales, el Gobierno de Chile anunció que en los próximos días se llevará a cabo el pago anual del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) destinado exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años pertenecientes al 40 % de menores ingresos. Además del Bono a la Mujer Trabajadora (BTM) dirigidos a las mujeres y jefas de hogar que forman parte de los sectores más vulnerables del país.

💸 Si recibes el Subsidio al Empleo Joven o el Bono al Trabajo de la Mujer, prepárate: el pago anual llegará el jueves 28 de agosto. Infórmate en https://t.co/zu6u4ug5dP o llama gratis al *8088. pic.twitter.com/yxoOAIBE3t — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 11, 2025

Por consiguiente, se confirmó que ambas bonificaciones se pagarán este jueves 28 de agosto de 2025. Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), tanto el Bono al Trabajo de la Mujer como el Subsidio al Empleo Joven cuentan con dos modalidades de pago disponibles para los beneficiarios, es decir, a través de la CuentaRUT o cuenta bancaria, así como la opción de retiro en efectivo en BancoEstado o ServiEstado, con solo la cédula de identidad.

Requisitos para acceder al Subsidio al Empleo Joven 2025

Los trabajadores jóvenes chilenos que hasta el momento no han solicitado el Subsidio al Empleo Joven podrán postular a través de este LINK. A continuación, estos son los requisitos que deben cumplir este grupo etario: