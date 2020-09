Daniel LaRusso, el protagonista de la clásica trilogía de “The Karate Kid”, vuelve a aparecer en Cobra Kai, nuevamente interpretado por Ralph Maccio. Pero esta vez al tener un producto audiovisual mucho más largo, en este caso una serie, conoceremos los matices de este personaje y su eterno rival Johnny Lawrence (William Zabka) quien ahora será el personaje central de la historia.

Antes de continuar con la casi perfecta vida de Daniel-san, pese a que esta serie ya se estrenó con anterioridad en YouTube Premium, avisamos que a continuación seguirán varios ’ spoilers ’ en relación a las dos primeras temporadas de Cobra Kai. Ahora ha tenido un repunte de popularidad gracias a que Netflix ha lanzado las dos primeras temporadas en su plataforma y promete una tercera más.

En Cobra Kai podemos ver una historia desde la perspectiva del primer gran rival de LaRusso: Johnny Lawrence. No es una vida llena de éxito, todo lo contrario se trata de una persona que ha perdido casi todas las batallas en la vida. Historia que contrasta con el palpable éxito de Daniel-san en su vida.

El antiguo discípulo del sensei Miyagui (Pat Morita) ya no practica karate, él no dedicó su vida al arte marcial, sino que se enfocó en sobrevivir y parece que le fue bien. Han pasado 34 años desde su primer campeonato de karate en el All-Valley y sigue siendo recordado por ser bicampeón del torneo en su ciudad.

Como se sabe, LaRusso en “The Karate Kid II” se traslada junto con Miyagui a Los Ángeles y abren juntos una tienda de bonsais. Para “The New Karate Kid” LaRusso ya no vive con Miyagui, según lo que este le dice a su nueva alumna Julie Pierce (Hilary Swank), además aparentemente el negocio de bonsais parece que no tuvo buen futuro.

Según lo narrado en las películas y la serie, podemos inferir que es en este periodo en el cual Daniel empieza a vender automóviles usados en un negocio local. Estas serían las bases de su éxito, ya que seguirá en el negocio de las ventas de carros por varias décadas.

Aproximádamente en los 2000, LaRusso conoce a su esposa Amanda (Courtney Henggeler), cuando trabajaban juntos en un concesionario de automóviles. Fueron una gran dupla en este negocio, según la serie fueron conocidos como “Danny y Mandy, el mejor equipo de ventas del valle”.

El éxito superó al negocio en el que se encontraban y en 2002, mientras Amanda estaba embarazada de su primera hija Samantha, abrieron LaRusso Auto Group. Con el tiempo, la cadena de concesionarios de automóviles se vuelve la mejor del Valle de San Fernando y con ello Daniel se convierte en una celebridad local.

En 2008 nació su segundo hijo, Anthony. A él no le gusta mucho la actividad física y nunca se involucra en el karate, como sí lo hizo Samantha. La hija mayor de los LaRusso practicó artes marciales hasta los 8 años de edad, al llegar a la adolescencia lo fue dejando de lado.

Por su parte, el Sr. Miyagui falleció el 15 de noviembre del 2011, a los 86 años. Le dejó su casa a Daniel, quien cuida de ella por respeto a su maestro de artes marciales. En Cobra Kai vemos luego cómo abre aquí un dojo en honor a su sensei.

Nada es suficiente para Daniel LaRusso en Cobra Kai

Pero pese a todo este éxito que rodea a Daniel LaRusso su rivalidad con Lawrence no se opaca. Cuando este ve que Cobra Kai reabre se interpone para tratar de que fracase en todo sentido. Interviene para que le dupliquen la renta, intenta que Johnny Lawrence no logre inscribir a sus alumnos en el campeonato de All Valley de ese año, cuando hace publicidad sobre su propio dojo no puede evitar enlodar el nombre del dojo de su rival, entre otras cosas.

Johnny Lawrence y Daniel LaRusso son dos caras de una misma moneda, ya que la trama coloca al segundo en un plano de inconsciencia que lo desvía de el claro camino del héroe que tuvo en la trilogía ochentera de “Karate Kid”. En la serie Daniel es capaz de quitarle el sustento a Jhonny, quien vive de las clases en su dojo, con tal de ver fracasar a Cobra Kai.

El camino de la virtud señalado alguna vez por Miyagui se ve algo lejano a los pasos que LaRusso da en la serie. El personaje lucha constantemente con su falta de perspectiva y sus aires mesiánicos, donde él se percibe como “el bueno”. Muchas veces es su esposa, Amanda, quien logra traerlo de vuelta a un enfoque más realista y adulto sobre lo que hace o deja de hacer.

Daniel y Jhonny no dejan de crecer en Cobra Kai, ya que pese a ser muy diferentes ambos lidian con los cambios de paradigmas que hay en el siglo XXI. Uno más que el otro se va poniendo al día en cuanto a conceptos de enfoque de género, tecnología y otros temas. Seguirán creciendo en la próxima temporada que Netflix ya prometió para el 2021.

VIDEO RECOMENDADO

Cobra Kai

TE PUEDE INTERESAR