La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar y apuestas más importante en Colombia, es por ello que todos los sábados sus usuarios están a la expectativa del sorteo de este juego que podría convertirte en unos de los afortunados ganadores de los millones de pesos del sorteo.

El sorteo de la lotería de Boyacá de Colombia se realiza cada sábado, en horario de la noche. El juego de azar va desde las 10:30 pm, aquí podrás enterarte si eres uno de los grandes afortunados que se lleve el Premio Mayor, que en esta oportunidad llega a los 15.000 millones de pesos colombianos .

La transmisión del sorteo de la Lotería de Boyacá se podrá ver a través del canal oficial en Youtube: Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Resultado de la lotería de Boyacá del sábado 8 de agosto

Número: 1504

Serie: 044

Estos son todos los premios que sortea la Lotería de Boyacá