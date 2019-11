Se sabe que muchas empresas priorizan los conocimientos de sus trabajadores, es por ello que a la hora de contratar nuevo personal toman muy en cuenta este punto. Adicionalmente, hoy en día, es muy habitual que las compañías pidan como requisito fundamental saber un segundo idioma como mínimo. Es por ello que el postulante muchas veces se enfrenta a una entrevista de trabajo en inglés, sobre todo, cuando está dentro de un proceso de selección para una empresa multinacional.

Durante una entrevista en inglés, querrán saber cuál es tu nivel, algo necesario para valorar si encajarías en la empresa y en el puesto que estás postulando. Así que deberás demostrar tu dominio de la lengua, tanto en lo que se refiere a la comprensión, como en la forma de expresarte. Es importante este punto pues, si comprendes lo que te dicen, pero no tienes la fluidez necesaria para poder expresarte.

Dependiendo de las exigencias del puesto y de la forma de entrevistar del reclutador, puedes enfrentarte a una entrevista completamente en inglés o que este vaya cambiando de idioma para hacer más complicado el proceso. En cualquier caso, es importante que estés preparado. En ese sentido, el portal Primer Empleo, compartió algunos consejos para estar listo si tenemos una entrevista en inglés.

Entrevista de trabajo en inglés (Foto: AP)

Como primer medida, sugieren investigar a la compañía, ¿en qué sector se mueve? ¿Cuál es el puesto y sus funciones? Y saber el perfil de candidato. Una vez que sepas responder esas preguntas en tu idioma, lo mejor que puedes hacer es prepararte una “vocabulary list” con las palabras específicas del puesto, así como saber su significado.

Luego de ello, empieza a preparar las preguntas típicas de una entrevista personal, de tal forma que sepas lo que significa cada una. Por ejemplo:

• Tell me about yourself (Cuéntame algo acerca de ti). Prepara la respuesta con experiencias relacionadas al puesto, no te concentres mucho en el terreno personal.

• Why do you think you would do well at this job? (¿Por qué piensas que podrías hacer bien este trabajo?). Saca a relucir tus cualidades, experiencia, formación y todo aquello que pienses que puede darte más puntos.

• What are your strenghts? (¿Cuáles son tus puntos fuertes?). Enumera en inglés tus cualidades y añade alguna anécdota que las ejemplifique.

Debes de prepararte y organizarte para una entrevista de trabajo en inglés (Foto: AP)

• How do you see yourself in five years from now? (¿Cómo te ves dentro de cinco años?). Intenta adecuarte al perfil del puesto.

• What do you know about the type of work we do? (¿Qué sabes acerca del tipo de trabajo que hacemos?). Narra en inglés tu experiencia en puestos similares, o tu formación específica en esa área.

• What is your weakness? (¿Cuál es tu mayor debilidad?). Trata de responder con una cualidad que, siendo mala, parezca positiva. Por ejemplo: “Soy demasiado perfeccionista” (“I'm a bit of a perfectionist”).

• Why have you been unemployed for such a long time? (¿Por qué has estado desempleado tanto tiempo?). Intenta rellenar tus espacios en blanco, de tal forma que des la impresión de actividad: cuenta los cursos que has hecho, los trabajos que has realizado de forma esporádica, si tienes un blog, sácalo a relucir, etc.

Los reclutadores realizan entrevistas en inglés para determinar el nivel real de los candidatos. (Foto: Pixabay)

Cabe mencionar que estas son solo algunas preguntas que suelen hacer a los postulantes en una entrevista de trabajo. Es por ello que debes tenerlas preparadas. Esto te ayudará en un 50%, pues el resto de preguntas surgirán de tus respuestas.

Otro consejo a la hora de enfrentar una entrevista de trabajo en inglés, una vez hayas preparado las preguntas de la entrevista, sería conseguir practicar ésta con alguien bilingüe o nativo que se preste a ayudarte y corregirte.

En el caso de que estés estudiando en una academia de inglés o con un profesor particular, pídele dedicar una clase a ensayar tu entrevista de trabajo en inglés. Esto te ayudará mucho.





