El 8 de marzo de 2026 se confirmó la participación del Perú en las Olimpiadas Internacionales de Filosofía, una competencia anual realizada con apoyo de la UNESCO por la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía —FISP por sus siglas en francés, creada en 1948 como organización supranacional—, con el objetivo de promover la reflexión ética y el pensamiento crítico en estudiantes de secundaria.

En 1993 se realizó la primera olimpiada en Smolyan, Bulgaria, por iniciativa del Departamento de Filosofía de la Universidad de Sofía a cargo del profesor Ivan Kolev (Bulgaria), Gred Gerhardt (Alemania), Katalin Havas (Hungría), Wladislaw Krajewski (Polonia), Florian Otet (Rumania) y Nuran Direk (Turquía). Y a partir del 2001 la FISP y UNESCO asumieron la gestión y administración del evento.

En treinta y tres años desde la primera olimpiada, diferentes países iberoamericanos han participado: México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina y Paraguay. No obstante, este año se eligió la primera delegación peruana que asistirá a las olimpiadas en Varsovia.

La delegación está encabezada por Vincenzo Cavero, egresado y maestrando de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, ganador del Primer Certamen de Relato Breve UNIR-Cátedra Vargas Llosa, siendo el primer peruano y sanmarquino en ganar por unanimidad del jurado.4

La integra también Julio Rojas, estudiante de quinto de secundaria del Colegio Lima High School, fundador y presidente de la Scholar Society of Thoughts, institución registrada en la Senaju y el Renoj con el objetivo de promover la filosofía y preadmitido en el programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Amsterdam; y Fabián Rivera, estudiante de quinto de secundaria del Colegio San Charbel, fundador de la organización juvenil Peruvian Leaders Delegation, enfocada en la formación de jóvenes líderes y cofundador de Student Advocacy: organización alineada con la Universidad de Washington en la lucha contra la discriminación.

Las delegaciones involucradas en las olimpiadas 2026 enfrentan un reto mayor que el de sus predecesores: en mitad de una coyuntura marcada por la guerra, la crisis geopolítica y el desarrollo tecnológico, los temas centrales de reflexión y debate son la libertad y la razón. Asuntos elegidos por los miembros de la FISP sin gratuidad posible, consideran el contexto histórico actual y la realidad internacional.

Es en ese marco que la delegación peruana llegará a Varsovia para sumar sus esfuerzos en la reflexión que nos conduzca a la paz. Al margen de la competencia.

Serán los jóvenes de diversas naciones los que, orientados por la filosofía, se reunirán no solo por llevar el oro a sus países sino por la urgencia de buscar un nosotros bajo límites, categorías e ideales mesurados.

La presencia de la delegación peruana en las Olimpiadas Internacionales de Filosofía que ocurrirán el mes de mayo de este año en Varsovia, son un hito y una misión por el peso del contexto en el que acaecen. El Perú, simplemente, no podía verse ausente del gran diálogo que crea al mundo.

