La risa tiene un efecto físico en nuestro cuerpo: nos libera, nos relaja y nos conecta con nuestro alrededor. Quien ríe mucho, se convierte en una persona más asertiva y con mejor autoestima y, por tanto, mejora su calidad de vida. Y, uno de los grandes artífices de esta agradable sensación es, sin duda, el payaso peruano, a quien se le rinde tributo cada 25 de mayo con el Día del Payaso Peruano.

¿Por qué el Día del Payaso Peruano se celebra el 25 de mayo?

Este festejo homenajea al famoso payaso del pueblo ‘Tony Perejil’, José Álvarez Vélez. Fue el más reconocido payaso peruano por su trabajo en el “Circo Tony Perejil” o también conocido como circo de los pobres. Reconocido por su arte y como un símbolo de los circos de barrio, trabajó durante varios años en esta industria hasta que fundó su propio circo.

La primera carpa que montó fue en la zona de Cantagallo y luego en Caja de Agua (ambos en San Juan de Lurigancho). A pesar de su popularidad, Tony Perejil mantenía un corazón solidario, por ello ofrecía funciones gratuitas en hospitales y se sumaba a las causas humanitarias.

El 25 de mayo de 1987 falleció sin compañía en la cama de un hospital y la prensa peruana cubrió este triste acontecimiento de la partida de una artista nato con gran corazón. Por esta razón cada 25 de mayo quedó como una fecha conmemorativa de la noble labor de estos personajes que hacen del reír un arte.

El día del payaso peruano se suele celebrar con un desfile y una ceremonia en la que se permite la participación de otros artistas de circo como: malabaristas, acróbatas, mimos, magos, zanqueros y estatuas vivientes.

¿Por qué la labor de los payasos es tan importante?

Liberar el estrés y encontrar un momento de sano entretenimiento es lo recomendable para mantenerte saludable. Por ello, el trabajo de estos caricaturescos personajes es tan relevante en una sociedad que no solo necesita trabajar, crecer y sensibilizarse, sino también reír.

Los principales beneficios físicos de la risa son: