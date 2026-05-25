Resumen

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Día del payaso en el Perú | Foto: EFE
Día del payaso en el Perú | Foto: EFE
Por Redacción EC

La risa tiene un efecto físico en nuestro cuerpo: nos libera, nos relaja y nos conecta con nuestro alrededor. Quien ríe mucho, se convierte en una persona más asertiva y con mejor autoestima y, por tanto, mejora su calidad de vida. Y, uno de los grandes artífices de esta agradable sensación es, sin duda, el payaso peruano, a quien se le rinde tributo cada 25 de mayo con el Día del Payaso Peruano.

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