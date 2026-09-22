Día Internacional de la Bisexualidad: ¿Por qué se celebra el 23 de septiembre?
Día Internacional de la Bisexualidad: ¿Por qué se celebra el 23 de septiembre?
Por Redacción EC

Los derechos humanos deben prevalecer por encima de cualquier creencia, costumbre u orientación. La bisexualidad forma parte de la diversidad de patrones y comportamientos en una sociedad, y con la finalidad de rechazar cualquier acto discriminatorio y visibilizar la importancia del respeto hacia las personas sin condicionarlas por sus sentimientos y emociones, se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad desde hace más de 2 décadas. Te contamos sobre el origen de esta efemérides y su importancia a nivel mundial.