Cada vez que ingresas a un portal de noticias, una tienda en línea o un buscador, es habitual que aparezca una ventana emergente solicitando permiso para conocer tu ubicación. Aunque muchos usuarios aceptan por costumbre o bloquean el acceso de forma manual sitio por sitio, tanto Google Chrome como Safari esconden configuraciones avanzadas dentro de sus paneles de privacidad que permiten neutralizar el rastreo geográfico de raíz o limitar la precisión de los datos que compartes.

Cómo funciona el rastreo de ubicación en los navegadores modernos

Para entender qué estás bloqueando, primero hay que diferenciar cómo operan las plataformas web. Según la documentación técnica de la API de Geolocalización de Mozilla Developer Network (MDN), los navegadores no dependen únicamente del chip GPS de tu teléfono; en computadoras y dispositivos móviles combinan tu dirección IP, las redes Wi-Fi cercanas, las torres de telefonía celular y sensores internos para triangular tus coordenadas con un margen de error de apenas unos pocos metros.

Cuando un sitio web invoca el método navigator.geolocation, el navegador actúa como intermediario. Por defecto, los navegadores modernos están configurados para preguntar antes de entregar esa información, pero una vez que otorgas el permiso —o si dejas activa la detección automática en servicios vinculados—, las páginas pueden cruzar tu ubicación física con tu historial de navegación para crear perfiles publicitarios detallados.

El ajuste oculto en Google Chrome: bloqueo global y precisión limitada

En el navegador de Google, la mayoría de las personas solo cierra el aviso emergente cuando aparece, lo que deja abierta la puerta a futuras solicitudes constantes. Sin embargo, Chrome incluye un interruptor maestro en su configuración profunda de permisos que desactiva la API de geolocalización para toda la web, además de opciones granulares en dispositivos móviles.

Para activar esta barrera en Google Chrome (Escritorio):

Escribe chrome://settings/content/location directamente en la barra de direcciones y presiona Enter para saltar los menús intermedios. En la sección Comportamiento predeterminado, selecciona la opción No permitir que los sitios vean tu ubicación. Revisa la lista inferior llamada Tienen permiso para ver tu ubicación y elimina cualquier portal que hayas aprobado por error en el pasado haciendo clic en el ícono de la papelera.

Si utilizas Chrome en Android o iOS, existe una capa adicional: entra en los Ajustes del sistema operativo > Aplicaciones > Chrome > Permisos > Ubicación y desactiva la casilla Usar ubicación precisa. De este modo, incluso si una web necesita saber en qué ciudad estás para mostrarte el clima o tiendas cercanas, solo recibirá un radio aproximado de varios kilómetros en lugar de tu dirección exacta.

La función poco conocida de Safari para camuflar tus coordenadas

Apple ha integrado herramientas estrictas contra el rastreo en Safari, pero muchas de sus opciones más efectivas permanecen ocultas entre los ajustes del sistema y las preferencias del navegador. A diferencia de otros programas, Safari permite gestionar tanto la ubicación GPS como el enmascaramiento de la dirección IP en simultáneo.

Para configurar el bloqueo en Safari (iPhone y iPad):

Abre la aplicación Configuración de tu dispositivo y dirígete a Privacidad y seguridad > Localización. Desplázate hasta encontrar Sitios web de Safari en la lista de aplicaciones. Selecciona Nunca para cortar el acceso global, o mantén Preguntar la próxima vez pero asegúrate de apagar el interruptor Ubicación precisa.

En Safari para Mac, el ajuste se encuentra dentro del propio navegador:

Abre Safari > Ajustes (o Preferencias) en la barra superior y ve a la pestaña Sitios web. En la columna izquierda, haz clic en Ubicación. En la esquina inferior derecha, cambia el menú desplegable Al visitar otros sitios web a la opción Rechazar.

Adicionalmente, si cuentas con suscripción a iCloud+, activar Retransmisión privada en los ajustes de Apple ocultará tu dirección IP real frente a los rastreadores de Safari, impidiendo que las webs deduzcan tu ciudad o proveedor de internet aunque tengas el GPS apagado.

Qué recomiendan los expertos en ciberseguridad para evitar fugas de datos

De acuerdo con las guías de autodefensa contra la vigilancia de la Electronic Frontier Foundation (EFF), bloquear los permisos del navegador es el primer paso indispensable, pero no el único. La organización señala que muchas plataformas recurren a técnicas pasivas cuando el usuario deniega el acceso a la geolocalización.