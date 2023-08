Escuchar melodías musicales revitaliza el alma, relaja, y ofrece múltiples beneficios dirigidos al bienestar humano. Con el avance de la tecnología, la Inteligencia Artificial (IA) ha ido ganando terreno en el modelo de lenguaje que de manera virtual es capaz de resolver dudas, y además dar a conocer listados de temas que muchas veces coinciden con nuestros gustos, perspectiva e imaginación. Tal es el caso de información que ha brindado el ChatGPT, y por lo cual te contamos, según la aplicación desarrollada por OpenAI, cuáles son las 10 canciones más alegres y festivas de la historia, y entre qué años están ubicadas.

CHATGPT: LOS 10 TEMAS MUSICALES MÁS ALEGRES DE LA HISTORIA SEGÚN LA IA DE OPENAI

La IA constituye el poder de combinar algoritmos planteados con el propósito creativo de representar las mismas capacidades que suele demostrar el ser humano en la vida diaria, como por ejemplo, proponer ideas para jugar con la familia, brindar algún consejo, y hasta armar tu playlist con las canciones que te emocionan y satisfacen.

A través de esta herramienta digital que colabora de manera útil con las personas de carne y hueso, puedes llegar a conocer información detallada acerca de contenidos y asuntos de tu interés ligados al arte que te podrían hacer retroceder en el tiempo, recordar años mozos, y volver a sonreír mediante el sonido de una estrofa musical.

Gracias a una solicitud realizada por la revista española llamada Muy Interesante al ChatGPT de OpenAI, revisa cuál es el listado de canciones que figuran consideradas como las más alegres de la historia desde la más antigua hasta la más contemporánea o moderna:

1- GOOD VIBRATIONS / The Beach Boys

1966

2- DANCING QUEEN / ABBA

1976

3- MR. BLUE SKY / Electric Light Orchestra / 4- THREE LITTLE BIRDS / Bob Marley

1977

5- SEPTEMBER / Earth, Wind & Fire

1978

6- DON’T STOP ME NOW / Queen

1979

7- WALKING ON SUNSHINE / Katrina and the Waves

1985

8- I WANNA DANCE WITH SOMEBODY / Whitney Houston

1987

9- HAPPY / Pharrell Williams

2013

10- CAN’T STOP THE FEELING / Justin Timberlake

2016

Con respecto a este playlist, es importante destacar que la mayoría de canciones destacadas por el ChatGPT datan entre la década de los 60 y 70, y entonadas en su totalidad bajo el género musical del pop rock inglés e internacional.

VIDEOS Y CONCEPTO DE LAS 10 CANCIONES MÁS ALEGRES DE LA HISTORIA SEGÚN EL CHATGPT DE OPENAI

A lo largo de la larga historia musical compuesta por temas icónicos de bandas integradas por el emblemático cantante y pianista, Freddie Mercury, como Queen, el afamado Justin Timberlake con 42 años actualmente, y también el abanderado del reggae a nivel mundial, Bob Marley, entre otros, las personas se han sentido identificadas con letras que ahora el ChatGPT en el desarrollo de sus funciones, y en pleno siglo XXI está logrando transportarlas a una época donde la tranquilidad y armonía, por ejemplo, reinaban en un mundo ajeno a la globalización digital.

Disfruta cada una de las 10 canciones más alegres de la historia según el chatbot de OpenAI, y en resumen rememora cuándo se crearon, y otros detalles de relevancia:

- CAN’T STOP THE FEELING

Tema creado y compuesto para la banda sonora de la película animada “Trolls” de DreamWorks Animation

- HAPPY

Otra canción que forma parte de un film, y en esta ocasión se trata de “Mi villano favorito 2″

- WALKING ON SUNSHINE

Primera canción de Katrina and the Waves en llegar al Top 40 de Billboard que fue compuesta por Kimberley Rew

- DON’T STOP ME NOW

Sencillo y canción número 12 del álbum Jazz

- SEPTEMBER

Esta canción también se une al listado de temas que aparecen en películas tales como “Shaolin Soccer”, “The Nice Guys”, y el mismo “Trolls” de 2016

- I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

Tema publicado en mayo del 87 y galardonado un año después en los Premios Grammy

- THREE LITTLE BIRDS

Del álbum Exodus, una de las canciones más populares de Bob Marley se desprende para transmitir un mensaje de esperanza y positividad

- MR. BLUE SKY

Canción escrita y producida por Jeff Lynne, líder y miembro de la banda británica, y también utilizada en producciones cinematográficas como “The Game Plan” de 2017, y Super Mario Bros. estrenada en 2023

- DANCING QUEEN

El pop/disco sueco de ABBA se ve plasmado en el trabajo creado para componer este tema musical incluido en el cuarto álbum de estudio titulado “Arrival”.

- GOOD VIBRATIONS

Escrita, compuesta y producida por Brian Wilson, e interpretada por su hermano Carl como parte de la pieza instrumental llamada «Let’s Go Away For Awhile»