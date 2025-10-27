El judo, o yudo, es un arte marcial y deporte de combate de origen japonés, que enseña cómo caer y derribar al oponente. Debido a su antigüedad y a lo apasionante que es en distintas competencias como los Juegos Olímpicos, cada 28 de octubre se celebra el Día Mundial del Judo.

La filosofía del judo se basa en enseñar a sus discípulos y practicantes a saber cómo caer y saber cómo derribar a sus oponentes. Se trata de un sentido metafórico, así es la vida, unas veces caerás, otras veces derribarás, pero siempre tienes que estar alerta y saber cómo levantarte.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 28 DE OCTUBRE EL DÍA MUNDIAL DEL JUDO?

Esta efemérides se conmemora desde el 2011. La fecha no fue elegida al azar, puesto que ese día es el cumpleaños del japonés Jigoro Kano, que vivió entre 1860 y 1938.

Considerado como el padre de esta disciplina, Kano fue clave para la invención de este deporte y fue quien le dio nacimiento al judo, que años después se convertiría en deporte olímpico.

El objetivo principal de esta fecha mundial es dar a conocer esta disciplina y los valores en los que se fundamenta, además de invitar a practicarla.

¿CÓMO SURGIÓ EL JUDO?

Buscando incorporar un movimiento de lucha occidental para llevar a su oponente al piso durante un combate de Jujutsu, Jigoro Kano terminó por crear el judo.

De esta manera, el japonés eliminó posteriormente algunas técnicas peligrosas de la disciplina y conformó un deporte que aún hoy se caracteriza por ser seguro, cooperativo y en el cual debe protegerse al oponente.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL JUDO?

Según recoge TyC Sports, el judo está basado en la filosofía personal de Kanō de Seiryoku-Zenyo (uso máximo eficiente de la energía) y Jita-Kyoei (prosperidad mutua de uno mismo y los demás).

El nombre Judo significa “el camino de la suavidad” y el deporte se basa en principios como justicia, cortesía, seguridad y modestia. De hecho, cabe destacar que durante su práctica, es sancionado cualquier movimiento de ataque en el que no se acompañe la caída del rival y se ponga en riesgo su salud

Confederación Panamericana de Judo organizará dos grandes eventos en Lima. (Foto: Judo Perú)

¿QUÉ VALORES QUE FOMENTA EL JUDO?

En el caso de los judokas, los valores morales que deben interiorizar son los siguientes: