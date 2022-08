Este sábado se estrenó “Esto es Bacán”, un programa que plantea un nuevo tipo de reality. Fue presentado por Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado. La idea de este formato es brindar ayuda a quienes más lo necesitan. El segmento reúne a exintegrantes de “Comabate y “Esto es Guerra” (EEG), pero busca marcar la diferencia en base a sus objetivos principales.

“Las personas que ha venido hoy son todos bacanes (...) Que vienen a competir por una buena causa”, expresó Gian Piero Díaz. El conductor resaltó que esta propuesta no tendrá competencias como las de EEG, ya que su presupuesto no es tan elevado. “No, ese es otro level de competencia, nosotros estamos haciendo (el programa) con un sol veinte (de presupuesto) y no sabes qué lindo está quedando todo”, dijo.

Oscar Benítes Porras, conocido como ‘Zumba’, Alejandro ‘Chocolatito’ Pino, Chris Soifer, Bryana Pastor, Allison Pastor, Andrea Arana y Duilio Vallebuona son los competidores que s everán las caras en este nuevo reality de Willax. En esta oportunidad, participaron en diferentes juegos con el objetivo de que María Vargas, una madre soltera con cinco hijos, logre obtener los premios que la ayudarán a seguir saliendo adelante.

Tras superar la competencia, los “bacanes” lograron que María Vargas y sus menores hijos se llevaran los premios, que consistían en: un juego de sala, un carrito sanguchero, una cocina industrial, un juego de comedor, una consulta de medicina general y una casa prefabricada.

Tras participar en el segundo juego, Allison Pastor donó mil soles para María. La competidora hizo una pausa y pidió la palabra para anunciar que ella y su empresa le otorgarán mil soles a la madre de 5 hijos.

Por otro lado, Elías Montalvo se hizo presente desde México. Señaló que está a favor de poder ser parte de “Esto es Bacán” más adelante. “Por motivos de fuerza mayor no pude acompañarlos, pero ni bien me convocaron me emocioné mucho y qué bonito estar por una buena causa”, recalcó.

Otra de las apariciones que se vieron durante el estreno del programa, fue el retorno de “El jefe”, un recordado personaje de “Combate” que llamó la atención en este nuevo programa. “Buenas noches, Jefe”, dijo Chris Soifer al escuchar su voz. La hermana de Michelle Soifer señaló que escuchar al “Jefe” era algo quería hace mucho tiempo.

Al finalizar el tiempo del programa, “El Jefe” anunció que el próximo sábado se reanudará con la competencia de “Esto es Bacán”. Este reality es emitido por la señal de Willax TV a las 7:00 p. m., todos los sábados. Para poder verlo, se puede sintonizar el 1.1 por señal abierta en Lima, mientras que en señal por cable son: en Movistar los canales 16 y 716, DirecTV en el canal 1191, Claro en el 12 y 512, y 8 en Best Cable.