Difusión

“The Falcon and the Winter Soldier” será la siguiente serie del MCU a estrenarse en Disney Plus en la que Falcon (Anthony Mackie) y el Soldado de Invierno (Sebastian Stan), donde enfrentarían a personajes como el Barón Zemo (Daniel Brühl). La serie también vería el regreso de Sharon Carter (Emily VanCamp). La serie se estrena el 15 de marzo de 2021.