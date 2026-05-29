La Copa Panamericana de Vóley Sub 17 arrancó este martes 27 de mayo con la participación de nueve selecciones en Tegucigalpa, Honduras, y la gran noticia para los aficionados peruanos es que todos los partidos se pueden ver completamente gratis a través de plataformas de streaming. El equipo dirigido por Marcelo Bencardino comenzó con el pie derecho al vencer 3-1 a Canadá en su primer compromiso, demostrando el potencial de la nueva generación del voleibol nacional.

A diferencia de torneos anteriores, este campeonamiento NORCECA no cuenta con transmisión por televisión tradicional en Perú, ni por señal abierta ni por canales de cable deportivo. Sin embargo, la organización hondureña garantiza cobertura total a través de internet, democratizando el acceso para que cualquier persona con conexión pueda seguir las emociones del torneo continental desde su celular, tablet, computadora o smart TV.

El formato del torneo contempla nueve selecciones divididas en tres grupos de tres equipos cada uno. Los dos mejores primeros se clasificarán directamente a las semifinales, mientras que el tercer mejor primero y los tres segundos de cada llave disputarán los cuartos de final. Esta estructura garantiza que cada partido sea decisivo, aumentando la intensidad competitiva desde la fase de grupos

l torneo que arrancó el martes ya tiene a Perú como uno de los grandes protagonistas. Las chicas no vinieron a Honduras a participar: vinieron a ganar. — Análisis fase de grupos · Copa Panamericana Sub 17 · Mayo 2026

Dónde ver el torneo: canales de TV y plataformas de streaming

Todos los partidos de la Copa Panamericana Sub 17 de vóley 2026 se pueden seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de NORCECA, entidad organizadora del certamen, lo que permite a los aficionados acceder a la transmisión desde cualquier lugar del continente. Adicionalmente, los partidos están disponibles también en los canales de YouTube de CONDEPOR Honduras y TNH (Televisión Nacional de Honduras), que actúan como broadcasters locales del torneo. Los tres canales son completamente gratuitos y accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet: celular, tablet, computadora o smart TV.

Canal / Plataforma Tipo Acceso Cómo sintonizar NORCECA (YouTube oficial) Gratis Mundial Buscar “@NorcecaInfo” en YouTube CONDEPOR Honduras (YouTube) Gratis Mundial Buscar “CONDEPOR Honduras” en YouTube TNH — TV Nacional Honduras Señal abierta Honduras Canal abierto local + streaming en tnh.hn

Para los aficionados que quieran la mejor experiencia de visualización, la recomendación es conectar el teléfono al televisor mediante un cable HDMI o usar la función de “casting” de YouTube para proyectar la señal en pantalla grande. Los partidos de la fase eliminatoria suelen programarse a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m. (hora de Lima), por lo que en todos los casos la señal de YouTube será la opción más cómoda y confiable para los peruanos.

Calendario completo y horarios de Perú

El equipo peruano Sub 17 integra el Grupo B junto a Honduras (país anfitrión) y Canadá, con dos partidos ya programados en la fase de grupos. El debut fue el miércoles 27 de mayo a las 8:00 pm (hora peruana) frente a Canadá, encuentro que Perú ganó 3-1. El segundo compromiso será el jueves 28 de mayo a las 8:00 pm ante Honduras, el anfitrión del torneo, en un duelo que definirá el liderato del grupo.

Los demás grupos están conformados de la siguiente manera: el Grupo A incluye a República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos; mientras que el Grupo C reúne a Costa Rica, México y Venezuela. Todos los partidos de la fase de grupos se juegan en horarios escalonados: 4:00 pm, 6:00 pm y 8:00 pm hora de Perú, permitiendo que los aficionados puedan seguir Múltiples encuentros cada jornada.

La primera fecha se jugó el lunes 26 de mayo con Puerto Rico vs Estados Unidos (4:00 pm), Venezuela vs Costa Rica (6:00 pm) y Honduras vs Canadá (8:00 pm). La segunda fecha, el 27 de mayo, presentó México vs Costa Rica (4:00 pm), Puerto Rico vs República Dominicana (6:00 pm) y Perú vs Canadá (8:00 pm). La tercera y última jornada del grupo, programada para el 28 de mayo, incluye República Dominicana vs Estados Unidos (4:00 pm), Venezuela vs México (6:00 pm) y Perú vs Honduras (8:00 pm).

Objetivos de la ‘bicolor’ Sub 17

La peruana llega a este torneo con la misión de acumular experiencia de selección internacional y medir el nivel de la nueva generación que representará al país en futuros campeonatos sudamericanos y mundiales. El plantel dirigido por Marcelo Bencardino busca al menos clasificar a cuartos de final, lo que significaría quedar entre los seis mejores equipos del torneo NORCECA.

El triunfo ante Canadá en el debut es un indicador positivo del trabajo realizado en la preparación. Las jóvenes voleibolistas peruanas demostraron carácter para remontar y cerrar el partido 3-1, mostrando fortaleza mental y capacidad técnica frente a un rival de tradición. El enfrentamiento ante Honduras será determinante: una victoria aseguraría el primer lugar del grupo y clasificación directa a semifinales, evitando los cuartos de final.

Más allá de los resultados deportivos, la participación en la Copa Panamericana Sub 17 representa una valiosa oportunidad de foguearse ante selecciones con diferentes estilos de juego. NORCECA agrupa a países con escuelas de voleibol muy distintas a las sudamericanas, lo que enriquece la formación de las jugadoras y les permite ampliar su lectura táctica del juego.

Para seguir todos los partidos de la selección peruana y del resto del torneo, solo necesitas ingresar a YouTube, buscar los canales CONDEPOR Honduras o TNH , y disfrutar del voleibol continental desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. La transmisión es completamente gratuita y no requiere registro previo.

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