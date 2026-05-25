Por Redacción EC

La ciudad de Lima se convertirá del 30 de mayo al 6 de junio en la capital del judo con la realización del campeonato Panamericano y Sudamericano, que reunirá a casi 300 judocas de 14 países de América en competencias oficiales.

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