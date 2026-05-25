La ciudad de Lima se convertirá del 30 de mayo al 6 de junio en la capital del judo con la realización del campeonato Panamericano y Sudamericano, que reunirá a casi 300 judocas de 14 países de América en competencias oficiales.

Por Perú estará presente la actual campeona panamericana junior en la categoría 57 kg, Hilary Lam, quien buscará consolidarse y asegurar un lugar en el podio.

La presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, María Martínez Murciego, destacó la importancia de este campeonato, que permitirá a los judocas nacionales demostrar su buen nivel de preparación.

“Estamos trabajando en un cambio generacional responsable de nuestros judocas y consolidando el trabajo que realizamos con miras a los grandes eventos en las categorías mayores. Es por ello el énfasis en nuestros cadetes y juveniles. Además, buscamos consolidar al Perú como uno de los principales escenarios de desarrollo del judo en la región”, destacó María Martínez.

Dentro de la delegación nacional, además de Hilary Lam, destacan los medallistas internacionales Prizzila Lam y Yesus Perea, quienes recientemente brillaron en los Juegos Suramericanos de la Juventud al obtener medallas de bronce.

La delegación peruana estará conformada por atletas provenientes de diferentes regiones y clubes del país, quienes competirán en las categorías Sub 13, Sub 15, Cadete y Junior, reafirmando el crecimiento sostenido del judo peruano y el trabajo que se viene desarrollando en las categorías formativas.

“La descentralización es un punto importante en el trabajo de Judo Perú porque nuestros judocas vienen de diferentes regiones y gestionamos su estadía en Lima, como Hilary Lam, nuestra campeona panamericana junior que vive en la Videna”, puntualizó la presidenta de la Federación de Judo.

El calendario oficial contempla las competencias en el Polideportivo 3 de la Videna, donde las jornadas preliminares se desarrollarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que las finales se disputarán de 4:00 p.m. a 7:30 p.m. aproximadamente.

La programación incluye:

Copa Panamericana Cadete – 30 de mayo

Copa Panamericana Junior – 31 de mayo

Campeonato Sudamericano Cadete Individual y Equipos Mixtos – 3 de junio

Campeonato Sudamericano Junior Individual, Equipos Mixtos y Kata – 4 de junio

Campeonato Sudamericano Juvenil A Individual y Equipos Mixtos – 5 de junio

Campeonato Sudamericano Juvenil B Individual y Equipos Mixtos – 6 de junio

Asimismo, el 29 de mayo se realizarán los sorteos de combate en un hotel del distrito de Miraflores.

La realización de estos eventos internacionales en el país representa una importante oportunidad para que los judocas peruanos sumen experiencia competitiva y continúen elevando el nivel del judo nacional.