Una nueva ilusión: cómo evolucionó Perú para buscar su mejor puesto en la Copa Panamericana en cinco ediciones

Como lo había adelantado el entrenador de la selección peruana, Antonio Rizola, Colombia nos lleva cinco años de preparación y Perú recién está iniciando un proceso, y anoche se notaron en el campo de juego, aunque la Bicolor trató y luchó de acercarse en base a pundonor y mucha técnica.

Perú cayó 3-0 ante Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana, con parciales de 25-21, 25-20 y 25-20, por lo que ahora el cuadro nacional tendrá que jugar por el quinto o sexto lugar del certamen. Se enfrentará mañana desde las 2:30 p.m. al perdedor del duelo de anoche entre México y Venezuela.

La expectativa del combinado nacional se cumplió en la medida que el profesor Antonio Rizola buscaba probar a la mayor cantidad de jugadoras que se pueda y así lo hizo. Las 14 jugadoras que viajaron han disputado minutos en los cinco partidos disputados hasta el momento, incluso Rachel Hidalgo, que es líbero y llegó a participar como jugadora de campo para ayudar en la defensa.

Así, Perú puede mejorar las participaciones logradas en las anteriores ediciones. El año pasado fue décimo y en el 2023, sexto. Su mejor resultado en los últimos años fue el cuarto puesto en el 2017, cuando fue local. Es decir, si logra el quinto lugar, será el mejor puesto en cinco participaciones, ya que no hubo torneos en el 2020 ni en el 2021.

Edición Sede Puesto Perú 2017 Lima y Cañete (Perú) 4° 2018 Santo Domingo (Rep. Dominicana) 8° 2019 Chiclayo y Trujillo (Perú) 7° 2022 Hermosillo (México) 7° 2023 Ponce (Puerto Rico) 6° 2024 León (México) 10°

Se nota la mejora de Perú, pero aún no alcanza ante selecciones top. En esta Copa Panamericana, a falta de un partido por disputar, ha logrado tres victorias y dos derrotas. Y venía de jugar cuatro encuentros en la Copa América con tres triunfos (con Ángela Leyva en el equipo).

Es decir, en dos torneos, Perú ha logrado seis triunfos que han levando la moral al sexteto nacional, ya que en el 2023, antes de la llegada de Rizola, en 18 partidos apenas se logró tres victorias: Costa Rica, Chile y Canadá en la Copa Panamericana. Luego fueron solo derrotas en el Sudamericano -quedamos últimos con derrota ante Chile- y en el Preolímpico.

El año pasado, ya con Rizola en el cargo, solo se pudo jugar la Copa Panamericana, y Perú disputó siete encuentros con dos triunfos. A este torneo, la Bicolor acudió con algunas bajas, sin Ángela Leyva (alejada de la selección) ni Yadhira Anchante (en la universidad). Acudieron jugadoras como Cristina Cuba, Miriam Patiño, Ysabella Sánchez, entre otras, pero ninguna jugadora que jugase en el exterior.

Copa Panamericana 2024 Copa Panamericana 025 1. Claudia Palza (Géminis)

2. Diana de la Peña (Alianza Lima)

3. Lesly Johansson (Circolo Sportivo Italiano)

4. María Paula Rodríguez (Universitario)

5. Cristina Cuba (Regatas Lima)

6. María José Rojas (Géminis)

7. Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

8. Mirian Patiño (Universitario)

9. Estefany Mariñas (Géminis)

10. Aixa Vigil (Alianza Lima)

11. Kiara Vicente (Rebaza Acosta)

12. Kiara Montes (Regatas Lima)

13. Karla Ortiz (Universitario)

14. Ysabella Sánchez (Alianza Lima) Yadhira Anchante (AO Thiras - Grecia)

María José Rojas (Rebaza Acosta)

Karla Ortiz (Universitario)

Sandra Ostos (Alianza Lima)

Kiara Vicente ( Géminis)

Coraima Gómez (Universitario)

Maricarmen Guerrero (Alianza)

Diana De la Peña (Alianza)

Claudia Palza (Rebaza Acosta)

Flavia Montes (San Martín)

Thaisa Mc Leod (Deportivo Géminis)

Aixa Vigil (San Martín)

Rachell Hidalgo (Regatas)

Esmeralda Sánchez (Alianza)

Y todo por el trabajo hecho por el técnico Antonio Rizola. “Él es muy sincero con nosotros. Tiene expectativas, metas, pero también es realista y nos dice qué es lo que él piensa en realidad. Eso nos ayuda bastante porque nos brinda esa confianza, se abre con nosotras. Nos gusta mucho, la verdad“, nos decía la armadora Yadhira Anchante tras la Copa América.

“Es un entrenador con carácter y eso nos faltaba”, asegura, al programa Entre Ceja y Ceja de Sebastián del Solar, Kiara Montes, la capitana del equipo en la Copa América.

2022 2023 2024 2025 6 partidos

3 victorias 18 partidos

3 victorias 7 partidos

2 victorias 9 partidos

6 victorias

Y Rizola acepta su papel. “Yo no soy duro, soy realista”, nos decía al paso cuando se conversa sobre lo que ha logrado impregnar al equipo. Y en base a eso trabaja. En recientes declaraciones aceptó que Puerto Rico tiene una década de ventaja y Colombia hasta cinco años de trabajo. Y se notaron.

Pero en Perú están trabajando para cortar las brechas. Es un trabajo largo pero por ahora el vóley está en buenas manos. Nunca mejor dicho.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.

**