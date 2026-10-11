La selección peruana femenina de vóley Sub-19 se prepara para disputar uno de los encuentros más importantes de su temporada este domingo 11 de octubre, cuando se mida con Argentina por el título del Sudamericano 2026. El conjunto dirigido por Martín Escudero llega con la motivación al máximo después de vencer a Brasil en una semifinal que se definió en cinco sets y le permitió asegurar su clasificación al Mundial de la categoría de 2027. Además, las jóvenes deportistas mantienen su condición de invictas y buscarán coronar su destacada participación con una nueva alegría para el país. Sin embargo, enfrente estará una selección argentina que también demostró sus condiciones al superar a Venezuela. A continuación, te contamos a qué hora juegan Perú vs. Argentina, dónde ver la final en vivo y cómo fue el camino de las peruanas hasta esta decisiva instancia.

¿A QUÉ HORA JUEGAN PERÚ VS. ARGENTINA POR LA FINAL DEL SUDAMERICANO SUB-19?

El partido entre Perú y Argentina se jugará este domingo 11 de octubre a las 19:00 horas de Perú. El encuentro se disputará en Maracaibo, Venezuela, y definirá al campeón sudamericano de vóley femenino Sub-19.

Estos son los horarios anunciados para seguir la final desde otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas.

Venezuela y Bolivia: 20:00 horas.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas.

Miami, Estados Unidos: 20:00 horas.

España: 02:00 horas del lunes 12 de octubre.

¿DÓNDE VER EN VIVO LA FINAL DEL SUDAMERICANO SUB-19 DE VÓLEY?

Los seguidores del deporte podrán ver el encuentro decisivo del campeonato a través del canal de YouTube VOLEY ZONE TV, el cual ha estado a cargo de las transmisiones de la competencia. El certamen se ha desarrollado en Maracaibo, capital del estado venezolano de Zulia, entre el 7 y el 11 de octubre.

¿CÓMO CLASIFICÓ PERÚ A LA FINAL TRAS ENFRENTARSE A BRASIL?

La clasificación peruana llegó después de un intenso encuentro contra Brasil, que terminó con un marcador global de 3-2. En el primer set, las nacionales impusieron condiciones y ganaron por 25-15, pero el cuadro brasileño reaccionó en el siguiente parcial y se llevó la victoria por 25-16.

En el tercer set, Perú recuperó el protagonismo y ganó por 25-21. No obstante, Brasil volvió a emparejar el partido al imponerse por 25-17 en el cuarto parcial, obligando a definir la semifinal en el quinto set.

Durante la manga decisiva, las dirigidas por Escudero mantuvieron la concentración, aprovecharon los errores de su rival y cerraron el encuentro con un contundente 15-7, según informa Infobae.

¿CÓMO FUE EL RECORRIDO DE PERÚ EN LA FASE DE GRUPOS?

La selección peruana completó una primera etapa destacada, con tres triunfos consecutivos que le permitieron terminar en el primer puesto del Grupo A sin conocer la derrota. Estos fueron sus resultados antes de disputar las semifinales:

7 de octubre: Perú venció por 3-1 a Chile en su debut.

8 de octubre: la Bicolor superó por 3-1 a Venezuela, anfitriona del torneo.

9 de octubre: el equipo nacional derrotó por 3-0 a Uruguay y aseguró el liderato de su grupo.

Con estos resultados, Perú avanzó a las semifinales con confianza y consiguió posteriormente el pase a la definición. Ahora, las voleibolistas buscarán superar a Argentina, que derrotó por 3-1 a Venezuela, para completar su campaña con el campeonato sudamericano.

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