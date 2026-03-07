Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Escándalo! Melcochita admite error tras polémico chat con Monserrat Seminario: “Fue un momento de...” | Composición EC: Instagram
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, el popular ‘Melcochita’, rompió su silencio desde Estados Unidos para dar la cara tras las explosivas revelaciones de su aún esposa Montserrat Seminario en el programa ‘Magaly TV La Firme’. El sonero de 89 años se vio obligado a explicar un polémico mensaje de texto donde exigía una fuerte suma de dinero para regresar a su hogar, desatando una nueva crisis en su ya mediática separación.

Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.