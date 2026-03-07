Pablo Villanueva, el popular ‘Melcochita’, rompió su silencio desde Estados Unidos para dar la cara tras las explosivas revelaciones de su aún esposa Montserrat Seminario en el programa ‘Magaly TV La Firme’. El sonero de 89 años se vio obligado a explicar un polémico mensaje de texto donde exigía una fuerte suma de dinero para regresar a su hogar, desatando una nueva crisis en su ya mediática separación.

En una tensa entrevista con Magaly Medina, el humorista admitió su equivocación y negó que sus recientes acciones legales contra Monserrat Seminario sean una represalia por despecho. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MELCOCHITA SOBRE EL MENSAJE DONDE EXIGÍA UNA CUANTIOSA SUMA DE DINERO A MONTSERRAT SEMINARIO?

La controversia estalló cuando Monserrat Seminario hizo público un chat donde el artista condicionaba su retorno a la convivencia a cambio de S/15.000, acto que ella calificó de chantaje, según recoge el diario La República.

Al respecto, el sonero aclaró que dicha petición no fue real, sino un exabrupto emocional. “Fue un momento de cólera”, aseveró Villanueva para explicar su desacierto, añadiendo un cuestionamiento sobre su propia intención: “¿Para qué yo quiero que me dé S/15.000?”.

¿EXISTE UN ÁNIMO DE VENGANZA EN MELCOCHITA HACIA MONTSERRAT SEMINARIO TRAS LAS IMÁGENES DE INFIDELIDAD?

A pesar de que el humorista ha iniciado un proceso ante la fiscalía acusando a Seminario de violencia, este desmintió que la vía legal sea un castigo por el video donde ella aparece besando a otro individuo.

Con un tono de aparente resignación, el cantante de 89 años subrayó que su prioridad es el bienestar de su descendencia y el honor de su expareja. “No es venganza. Yo respeto siempre a la mujer porque además es madre de mis hijas”, sostuvo con firmeza.

Asimismo, puntualizó que la vida privada de Monserrat ya no le compete. “Ya seguro no me amaba, pero yo respeto a la señora”, comentó, desvinculando así el despecho de su estrategia jurídica.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SEPARACIÓN DE MELCOCHITA Y MONTSERRAT SEMINARIO?

Semanas atrás, Melcochita manifestó que planea poner fin a su matrimonio tras más de 17 años junto a Monserrat Seminario. En declaraciones al programa ‘América Hoy’, explicó que la relación se encontraba desgastada desde hacía varios meses.

De acuerdo con el artista, el vínculo ya no tenía la misma conexión emocional y el cariño entre ambos se había perdido con el tiempo. “Me voy a divorciar... No nos entendemos, no hay cariño como antes. Amor ya no hay, desde hace medio año ya”, manifestó durante la entrevista.

El cómico también comentó que la relación estuvo marcada por constantes celos. “Me presionaba, me celaba, que yo tenía con fulana, con mengana y no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie”, aseguró.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO EL DIVORCIO Y QUE OCURRIRÁ CON LAS HIJAS DE LA PAREJA?

Actualmente, Melcochita se encuentra trabajando en Estados Unidos, pero adelantó que cuando regrese al Perú iniciará formalmente los trámites legales para concretar el divorcio. El artista indicó que su retorno al país está previsto para abril.

En cuanto a sus responsabilidades como padre, el humorista aseguró que continuará cubriendo todos los gastos de sus hijas. Incluso explicó que ya asumió el pago del alquiler de la vivienda donde viven y canceló varios meses pendientes del colegio.

“Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas, nunca van a estar desamparadas”, afirmó. No obstante, también dejó clara su postura respecto a su aún esposa: “Ya no le daré plata, no puedo darle dinero en mano”, sostuvo, remarcando que su apoyo económico estará dirigido exclusivamente a sus hijas.