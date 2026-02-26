Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Nuremberg: El Juicio del Siglo" ya está disponible en los cines de Perú. (Foto: Diamond Films)
"Nuremberg: El Juicio del Siglo" ya está disponible en los cines de Perú. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

Este 26 de febrero llega a la pantalla grande “Nuremberg: El Juicio del Siglo”, una poderosa producción que revive uno de los episodios más trascendentales del siglo XX. Con un elenco encabezado por Rami Malek, Russell Crowe y Michael Shannon, la película ofrece una mirada intensa y psicológica al proceso judicial que buscó hacer justicia tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.