Este 26 de febrero llega a la pantalla grande “Nuremberg: El Juicio del Siglo”, una poderosa producción que revive uno de los episodios más trascendentales del siglo XX. Con un elenco encabezado por Rami Malek, Russell Crowe y Michael Shannon, la película ofrece una mirada intensa y psicológica al proceso judicial que buscó hacer justicia tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial.

Dirigida por James Vanderbilt, la cinta promete convertirse en uno de los estrenos más impactantes del año por su enfoque humano, moral y profundamente perturbador.

Tráiler oficial

¿De qué trata “Nuremberg: El Juicio del Siglo”?

“Nuremberg: El Juicio del Siglo” está ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo aún intenta comprender la magnitud del Holocausto y los crímenes cometidos por el régimen nazi.

La historia sigue al psiquiatra del ejército estadounidense, el teniente coronel Douglas Kelley, interpretado por Rami Malek, quien recibe una misión extraordinaria: evaluar el estado mental de Hermann Göring, uno de los principales líderes del Tercer Reich y mano derecha de Adolf Hitler.

A través de intensos interrogatorios y enfrentamientos psicológicos, la película no solo reconstruye los hechos históricos, sino que también se adentra en la mente de algunos de los responsables de los crímenes más atroces del siglo XX.

Cuándo se estrena

La película ya está disponible en todos los cines de Perú a partir de hoy 26 de febrero.

El enfoque psicológico que diferencia a la película

A diferencia de otras producciones centradas en el conflicto bélico, “Nuremberg: El Juicio del Siglo” pone el foco en la confrontación intelectual y moral entre el psiquiatra y el acusado.

El personaje de Hermann Göring, interpretado por Russell Crowe, se presenta como una figura compleja y perturbadora, lo que da pie a un duelo interpretativo cargado de tensión.

Un elenco de primer nivel

El filme reúne a actores reconocidos internacionalmente:

Rami Malek, ganador del Oscar, en el papel del teniente coronel Douglas Kelley.

Russell Crowe, quien encarna a Hermann Göring con una interpretación intensa y dominante.

Michael Shannon, aportando fuerza y sobriedad a un relato marcado por la tensión judicial.

Bajo la dirección de James Vanderbilt, el elenco construye un relato sobrio y contundente sobre la culpa, la responsabilidad y la justicia.

El contexto histórico: el juicio que cambió la historia

Los Juicios de Núremberg representaron un antes y un después en el derecho internacional. Por primera vez, altos mandos de un régimen fueron llevados ante un tribunal internacional para responder por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La película revisita este momento clave desde una perspectiva íntima y psicológica, permitiendo al espectador comprender no solo los hechos, sino también las tensiones humanas detrás del proceso judicial.