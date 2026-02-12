“Líbranos del Mal”: tráiler oficial y fecha de estreno en Perú

Resumen

"Líbranos del Mal" se estrena en Perú el 19 de febrero. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

El cine de terror psicológico se prepara para recibir uno de los estrenos más esperados del año. Este 19 de febrero, se estrena a nivel nacional “Líbranos del Mal”, una inquietante historia que promete redefinir el suspenso y el horror íntimo. Protagonizada por la aclamada Tatiana Maslany, la película no solo explora fuerzas oscuras externas, sino los abismos emocionales de una relación en crisis.

