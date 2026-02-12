“Líbranos del Mal”: tráiler oficial y fecha de estreno en Perú

El cine de terror psicológico se prepara para recibir uno de los estrenos más esperados del año. Este 19 de febrero, se estrena a nivel nacional “Líbranos del Mal”, una inquietante historia que promete redefinir el suspenso y el horror íntimo. Protagonizada por la aclamada Tatiana Maslany, la película no solo explora fuerzas oscuras externas, sino los abismos emocionales de una relación en crisis.

Tráiler oficial

Una escapada romántica que se convierte en pesadilla

La trama nos presenta a Liz (Tatiana Maslany) y su pareja, quienes deciden celebrar su aniversario en una cabaña apartada. Lo que debería ser un refugio de paz y reconexión se transforma drásticamente cuando él debe marcharse por una emergencia laboral.

Sola en el aislamiento absoluto, Liz comienza a experimentar una presencia maligna que acecha la propiedad. A medida que la amenaza se vuelve tangible, la película profundiza en una atmósfera opresiva donde el peligro no solo está en el bosque, sino en las fracturas de su propia relación.

Dirección de Oz Perkins y un elenco de primer nivel

Bajo la dirección del maestro del suspenso Oz Perkins, “Líbranos del Mal” destaca por una puesta en escena perturbadora y un enfoque en el horror psicológico. Perkins logra que el espectador sienta la misma claustrofobia que la protagonista, manteniendo la tensión en vilo hasta el último segundo.

Ficha técnica de “Líbranos del Mal”