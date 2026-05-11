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"Hokum" se estrena en cines de Perú este jueves 14 de mayo. (Foto: Diamond Films)
"Hokum" se estrena en cines de Perú este jueves 14 de mayo. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

El terror psicológico vuelve a apoderarse de la pantalla grande con “Hokum: La Maldición de la Bruja”, una inquietante propuesta cinematográfica que mezcla suspenso, misterio y fenómenos paranormales en una historia cargada de tensión emocional. La película llegará a los cines de todo el país este 14 de mayo y apunta a convertirse en una de las producciones más perturbadoras del género este año.

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