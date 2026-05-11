El terror psicológico vuelve a apoderarse de la pantalla grande con “Hokum: La Maldición de la Bruja”, una inquietante propuesta cinematográfica que mezcla suspenso, misterio y fenómenos paranormales en una historia cargada de tensión emocional. La película llegará a los cines de todo el país este 14 de mayo y apunta a convertirse en una de las producciones más perturbadoras del género este año.

Tráiler oficial

¿De qué trata “Hokum: La Maldición de la Bruja”?

La cinta sigue la historia de un escritor de terror que decide viajar a una apartada posada en Irlanda para cumplir un último deseo familiar: esparcir las cenizas de sus padres. Lo que parecía ser un viaje íntimo y de reflexión pronto toma un rumbo oscuro cuando descubre que el lugar donde se hospeda está marcado por una aterradora leyenda.

La propiedad es conocida por estar embrujada y, mientras pasan los días, sucesos extraños e inexplicables comienzan a rodearlo. Entre sombras, sonidos perturbadores y una creciente sensación de paranoia, el protagonista deberá enfrentarse no solo a los secretos del lugar, sino también a sus propios miedos.

Adam Scott lidera este oscuro relato de horror psicológico

El filme cuenta con la actuación principal de Adam Scott, acompañado por Peter Coonan y David Wilmot, quienes construyen una historia cargada de emociones contenidas y tensión constante.

La dirección está a cargo de Damian McCarthy, cineasta reconocido por su estilo atmosférico y su habilidad para generar miedo desde lo sutil, apostando más por el suspenso psicológico que por los sobresaltos tradicionales.

Una película de terror que apuesta por la atmósfera y el misterio

“Hokum: La Maldición de la Bruja” destaca por su ambientación sombría y una narrativa que juega constantemente con la percepción de la realidad. La cinta explora el duelo, la culpa y los traumas del pasado a través de una experiencia cinematográfica envolvente y perturbadora.

Con escenarios aislados, una fotografía oscura y un ritmo que incrementa la tensión poco a poco, la película busca mantener al espectador en constante incertidumbre hasta el último minuto.

¿Cuándo se estrena “Hokum: La Maldición de la Bruja” en Perú?

La esperada película de horror psicológico llegará a todos los cines a nivel nacional este próximo 14 de mayo. Los amantes del suspenso y las historias paranormales podrán adentrarse en una experiencia donde nada es lo que parece y donde el pasado nunca deja de perseguir a sus protagonistas.

Ficha técnica