Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Turbulencia: Pánico en el aire" se estrena en cines de Perú el 26 de marzo. (Foto: Diamond Films)
"Turbulencia: Pánico en el aire" se estrena en cines de Perú el 26 de marzo. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

El cine de suspenso se prepara para alcanzar nuevas alturas. Este 26 de marzo, llega a todas las salas de cine “Turbulencia: Pánico en el aire”, una propuesta cinematográfica que promete elevar la tensión y la adrenalina del espectador desde el primer minuto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.