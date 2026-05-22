Resumen

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Aaron Taylor-Johnson y Theo James lideran el intenso thriller “Zona de Riesgo”, una película dirigida por David Mackenzie que promete mantener al público al borde del asiento de principio a fin. (Foto: Diamond Films)
Aaron Taylor-Johnson y Theo James lideran el intenso thriller “Zona de Riesgo”, una película dirigida por David Mackenzie que promete mantener al público al borde del asiento de principio a fin. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

La tensión, la adrenalina y el peligro se apoderan de la pantalla grande con “Zona de Riesgo”, la nueva película de acción y suspenso dirigida por David Mackenzie que llegará a los cines este 21 de mayo. La cinta promete convertirse en una de las producciones más intensas del año gracias a su impactante historia y a las destacadas actuaciones de Aaron Taylor-Johnson y Theo James.