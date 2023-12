Tula Rodríguez y Mariella Zanetti son dos personajes famosos en en el mundo de los espectáculos en Perú. Ambas, que en su momento fueron vedettes, mantienen además una gran relación de amistad. En este contexto, en las últimas horas, la ex conductora de programas de mediodía le dedicó unas emotivas palabras a Zanetti por redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo exactamente y otros detalles que seguramente serán de tu interés.

¿Qué le contó Tula Rodríguez a sus seguidores en Instagram?

“Hoy me acaba de pasar algo muy gracioso, que yo lo he vivido, pero era la otra parte. Estaba en el teléfono y me entra un mensaje de mi Marianita y me dice: mami que día estás libre para juntarnos. Ella siempre quiere que le cocine y por alguna razón no puedo o me gusta salir a la calle a comer. Le dije: dime que quieres y me pidió estofado y a mí me pasó cuando estaba embarazada”, empezó diciendo Rodríguez en una historia de Instagram.

Asimismo, Tula añadió: “Yo lo he vivido de verdad. Se me vino a la mente que hace muchos años, yo me acuerdo haber llamado a Mariella porque me había antojado que me cocinen y quería que ella me cocine ese estofadito de mamá y hoy me toca prepararlo a mí. Como pasa el tiempo”.

¿Qué gesto tuvo Mariella Zanetti con Tula Rodríguez cuando estaba embarazada

Finalmente, Tula le agradeció a Zanetti por un gesto en específico: “Amiga Mariella Zanetti yo te quiero agradecer después de 15 años de todo el corazón, de haberme cocinado, ese estofadito tan rico que me hiciste porque saciaste mi antojo, del estofado de amiga, de alguien que te cocine con amor con cariño. Han pasado los años y hoy yo voy a cocinar con mucho amor para Mariana”.

¿Por qué rompió en llanto Tula Rodríguez?

Actualmente, Tula Rodríguez se encuentra muy activa en las redes sociales, donde comparte con sus seguidores y cibernautas en general algunos sucesos de su vida cotidiana, como situaciones que pasa con su hija Valentina.

A propósito de ello, Tula contó a sus seguidores mediante sus redes sociales que su pequeña se estaba preparando para una ‘preprefiesta de promoción’, por lo que contrató a una maquilladora para que la prepare. “¿Dónde está mi bebita? Amor, estás hermosa”, se le escucha decir a la actual figura de TV Perú cuando se encuentra con el trabajo final de maquillaje de su hija.

Posteriormente, la presentadora de televisión mostró su lado más vulnerable al emocionarse por un pedido que le realizó su hija. Tula reveló que Valentina le pidió usar el anillo de bodas que su madre usó cuando contrajo matrimonio con Javier Carmona.

“Les cuento que Vale quiere ponerse mi anillo de matrimonio. Quiero contenerme, pero no puedo. Puedo parecer ridícula, pero no lo puedo evitar”, comentó en el vídeo, donde se le ve a la también actriz cubrirse el rostro para evitar llorar por la emoción.

Luego se puede ver en el vídeo cómo Tula le otorga a su hija el anillo con el cual se comprometió con su padre, así como otros breves clips donde Valentina se muestra lista para asistir a su evento.

