Tula Rodríguez, reconocida por su amplia trayectoria en el mundo artístico en el país, compartió la angustiante experiencia que vivió para obtener su visa americana. A través de su podcast titulado “Pitukoneras”, la actriz reveló que, a pesar de ser una figura conocida en Perú, la embajada rechazó su solicitud en múltiples ocasiones. Sin embargo, lejos de rendirse, continuó insistiendo hasta finalmente conseguir el documento.

¿CUÁNTAS VECES SOLICITÓ LA VISA TULA RODRÍGUEZ ANTES DE OBTENERLA?

A la conductora le rechazaron la visa en tres ocasiones. La primera vez ocurrió hace algunos años, cuando tenía la intención de hacer turismo en Miami. A pesar de presentar los documentos requeridos y asistir a la entrevista, la embajada le negó el permiso. Tras este primer intento fallido, decidió solicitar la visa en dos oportunidades más, pero nuevamente recibió una respuesta negativa.

Tula también expresó su desconcierto sobre el procedimiento de la embajada, especialmente al comparar su caso con el de un familiar que logró obtener la visa sin mayores complicaciones, pese a que los documentos entregados no eran completamente legítimos. “Mi prima me preguntó si podía poner (en sus documentos) que yo le alquilaba un cuarto en La Molina. Me pidió recibo de luz y agua, se lo presté todo y le dieron la visa, y a mí no”, contó.

¿CÓMO LOGRÓ OBTENER LA VISA TRAS MÚLTIPLES INTENTOS?

En medio de toda la experiencia que había atravesado, Rodríguez recibió en 2006 una invitación para asistir a un evento en Los Ángeles, organizado por un canal latino, mientras protagonizaba la serie “Las vírgenes de la cumbia”. A pesar de su poco interés, la situación se volvió aún más complicada cuando su cita en la embajada coincidió con una reunión programada con la Municipalidad de Lima, donde debía gestionar el permiso para abrir un negocio. Sin mucha expectativa, decidió presentarse a un nuevo intento para obtener la visa, aunque sin demasiados ánimos. Además, acudió y no completó ningún formulario, reflejando su incomodidad con el proceso.

“Ya estoy harta, no lo voy a pedir, no me pueden obligar a ir Yo no quería ir a la embajada porque pensaba que me iban a maltratar nuevamente. Yo decía: ‘¿Quién se creen que son estos?”, relataba en el podcast. A pesar de su desánimo, Tula Rodríguez acudió a la embajada y decidió hablar sin filtros. En lugar de presentarse como turista, admitió que necesitaba la visa para trabajar .

“Le dije: ‘A usted le pagan por entrevistarme, a mí me están mandando (a Estados Unidos) y no me van a pagar ni un sol más’“, relató. Incluso bromeó diciendo que solo quería ir a Disneylandia para “conocer a Mickey”. Para su sorpresa, esta vez su sinceridad funcionó y finalmente obtuvo la visa.

Tras su experiencia, su consejo para quienes soliciten el documento fue el siguiente: “No se pongan nerviosos porque siento que ellos son hasta psicólogos”

¿CÓMO VIVIÓ TULA RODRIGUEZ EL MÁS RECIENTE CONCIERTO DE SHAKIRA EN LIMA?

El pasado 17 de febrero, la actriz asistió al esperado concierto de Shakira, realizado en el Estadio Nacional. A través de una publicación en TikTok, se pudo ver a Tula cantando la canción Antología con gran sentimiento. “Si me ves llorando en el concierto de Shakira con ‘Antología’, déjenme, es justo ahí donde quiero estar”, escribió en el vídeo. Esta reacción fue asociada por los internautas con el proceso que atravesó Rodríguez tras la muerte de su esposo Javier Carmona, según informa Infobae Perú.