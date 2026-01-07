Yahaira Plasencia ha captado la atención de sus seguidores al revelar la impresionante suma de dinero que logró acumular tras un año de ahorro constante. A través de sus redes sociales, la intérprete de salsa demostró que la disciplina y la perseverancia fueron las piezas clave para alcanzar una meta económica significativa utilizando un método tradicional que muchos consideran un juego.

La popular “Patrona” no solo compartió el resultado de su esfuerzo, sino que también explicó la importancia de tener objetivos claros para evitar tentaciones financieras. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL ES LA CIFRA EXACTA QUE LOGRÓ REUNIR LA CANTANTE Y QUÉ MÉTODO UTILIZÓ?

Mediante un video en su cuenta de TikTok, la salsera dio a conocer que su constancia le permitió guardar una suma superior a los 20.000 soles dentro de una alcancía de barro.

Para la artista de 31 años, este proceso representó un desafío personal que culminó con éxito gracias a su enfoque diario y su capacidad para mantener el hábito durante los doce meses del año. “Este es mi secreto para ahorrar todo el año. ¿Ustedes también ahorran?”, expresó la cantante a su comunidad virtual al mostrar su logro.

¿A QUÉ PROYECTOS ESPECÍFICOS IRÁ DIRIGIDO EL DINERO RECAUDADO EN SU ALCANCÍA?

La intérprete aclaró que el monto obtenido no será gastado de forma improvisada, ya que cuenta con objetivos definidos que incluyen inversiones en su carrera artística y bienestar personal. Según su testimonio, establecer un fin concreto es fundamental para no abandonar el ahorro a mitad de camino y sentirse motivada cada vez que realiza un depósito.

“Ahorro todo el año porque me pongo como una meta fija. El dinero va destinado a algo mío, algún proyecto musical. Quiero comprar algo, no sé lo que fuese”, detalló sobre el destino de sus fondos.

Yahaira Plasencia

¿CÓMO HA INICIADO YAHAIRA PLASENCIA SU NUEVO RETO DE AHORRO PARA EL CICLO 2026?

Tras haber quebrado su antiguo depósito de dinero, la artista acudió al Centro de Lima en compañía de sus progenitores para adquirir un nuevo ejemplar de gran tamaño y empezar desde cero su planificación financiera. Su meta actual es mantener el ritmo de aportes cotidianos de manera ininterrumpida hasta finales del próximo año, asegurándose de cubrir incluso los días que ya transcurrieron de enero, según recoge el diario La República.

“Me compré mi chancho ayer 4 de enero, entonces, como ya habían pasado cuatro días de inicio de año, metí por los cuatro días. Hoy también tengo que meter y así sucesivamente hasta el 30 de diciembre del 2026”, puntualizó la salsera.

¿QUÉ CONSEJO BRINDÓ LA ARTISTA PARA FOMENTAR LA DISCIPLINA FINANCIERA?

Finalmente, la cantante instó a sus seguidores a no subestimar el uso de las alcancías tradicionales, pues las considera instrumentos sumamente eficaces para materializar sueños si se emplean con seriedad. Para Plasencia, el éxito de esta práctica reside en dejar de verla como una actividad trivial y asumirla como un compromiso real con el futuro propio.

“No hay mejor ahorro que tener un ‘chanchito’. A veces uno lo toma como broma y lo que quieras, pero si tú te pones una meta fija de que quieres que ese chanchito te dé a fin de año algo importante, créeme que te puede ayudar muchísimo”, reflexionó con sinceridad.

@yahairaplasenciatiktok Este es mi secreto para ahorrar todo el año 🐷🐷 Ustedes también ahoran ??? ♬ sonido original - Yahaira Plasencia