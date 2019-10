Feriados 2019 Perú | Días no laborables 2019 | ¿Cuáles son los feriados 2019? Como empleado del Estado, además de los feriados reconocidos para todos los trabajadores del Perú, también tienes derecho a otros días libres excepcionales, ordenados por el mismo Gobierno para alentar el turismo interno.

Estos días libres son denominados "días no laborables", de naturaleza compensable. ¿Qué quiere decir esto? Si bien tendrás algunos descansos adicionales en comparación a los trabajadores del sector privado, tendrás que devolver esas horas que dejaste de trabajar. ¿De qué forma? Previa coordinación con tu jefe, probablemente tendrás que hacer horas extras algunos días. Sin embargo, eso no eliminará el gusto –quizá el viaje– que te habrás dado. Después de todo, estos días no laborables van de la mano con los feriados.

El Gobierno declaró días no laborables para los trabajadores del sector público, a nivel nacional, el martes 30 de julio, jueves 29 de agosto y jueves 31 de octubre del 2019, los cuales serán considerados hábiles para fines tributarios.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 002-2019-PCM, publicado el 4 de enero de 2019 en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, las horas no trabajadas durante los días no laborables, serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

Los días 26 y 27 de julio fueron declarados feriados no laborables por el inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El Decreto Supremo N° 124-2019-PCM precisa que estos feriados no laborables tienen la finalidad de facilitar el desplazamiento de los participantes en los Juegos Panamericanos.

Entonces, ¿cuántos días no laborables tienes si trabajas para el Estado? Considerando también los feriados, todos los de la siguiente lista.

ENERO

Martes 1 de enero: Año Nuevo.

FEBRERO

No hay feriados en este mes.

MARZO

No hay feriados en este mes.

ABRIL

Jueves 18 de abril: Jueves Santo

Viernes 19 de abril: Viernes Santo

Domingo 21 de abril: Domingo de Resurrección.

MAYO

Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajo.

JUNIO ​

Sábado 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

JULIO

Viernes 26 de julio: Día no laborable desde el mediodía por los Juegos Panamericanos 2019.

Sábado 27 de julio: Día no laborable por los Juegos Panamericanos 2019

Domingo 28 de julio: Independencia del Perú.

Lunes 29 de julio: Fiesta de la Independencia del Perú.

Martes 30 de julio: Día no laborable decretado por el Gobierno.

AGOSTO

Jueves 29 de agosto: Día no laborable decretado por el Gobierno.

Viernes 30 de agosto: Festividad de Santa Rosa de Lima.

SETIEMBRE

No hay feriados este mes.

OCTUBRE

Martes 8 de octubre: Celebración del Combate de Angamos.

Jueves 31 de octubre: Día no laborable decretado por el Gobierno.

NOVIEMBRE

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

DICIEMBRE