Se acerca una de las fechas más tentadoras para quienes acostumbran a comprar cosas de manera online: el Hot Sale 2023 en México. Se trata de un periodo de días en los que podrás encontrar ofertas de todo tipo y adquirir productos por Internet de diferentes tiendas. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer.

Hacer compras de manera online tiene varios aspectos positivos. Entre ellos, te brindará la posibilidad de comparar e investigar los precios de un mismo producto en diferentes tiendas virtuales. Es decir, tendrás siempre varias opciones y tú podrás elegir la mejor oportunidad de acuerdo a tus gustos y posibilidades.

Hot Sale México 2023: qué es

Es un evento virtual en el que el público en general tiene la gran posibilidad de contar con ofertas y descuentos en productos de diversos rubros y comprarlos de manera online. Una oportunidad que no debe ser desperdiciada por los mexicanos.

Hot Sale 2023 en México: cuándo es

El Hot Sale 2023 se realizará desde el 29 de mayo al 6 de junio. Serán muchos los descuentos que estarán disponibles en diferentes rubros que seguramente serán de tu interés.

Hot Sale 2023 en México: ¿cómo están divididas las secciones?

-Ropa y calzado

-Belleza

-Muebles

-Hogar

-Automotriz

-Deportes

-Electrónicos

-Alimentos y bebidas

-Mascotas

-Servicios financieros

-Viajes.

Hot Sale 2023 en México: qué tiendas formarán parte

Amazon

Mercado Libre

Linio

Coppel

PayPal

Super Farmacia

Cyber Puerta

Chedraui

Xiaomi

The Home Depot

Adidas

American Eagle

Kavak

Sam`s Club

Farmacias del Ahorro

Bodega Aurrera

Sears

Devlyn

Walmart

Atlas

Samsung

Ray Ban

Sanborns

Puma

Nike

Luuna

Elektra

Dico

Petco

Costco

Charly

Office Depot

Motorola

Purina

Radio Shack

Bershka

La Europea

Lumen

Smart Fit

ADO

Ebay

Librerías Gandhi

Despegar

Reevok

Best Day

Calvin Klein

Liverpool

H&M

Sony

Shein

Sally Beuty

Hot Sale 2023 en México: qué más debes conocer sobre este evento

Según la misma página oficial del evento, Hot Sale 2023 es “la campaña de ventas online más grande del país, que por novena edición se llevará a cabo durante nueve días. Las mejores empresas de venta y servicios online participarán en la iniciativa brindando a sus clientes increíbles descuentos y promociones en exclusiva de sus productos y/o servicios. Se contará con una preventa que inicia el 29 de mayo”.

Si te interesó todo lo que te contamos en esta nota, y deseas conocer mucho más del Hot Sale 2023, te recomendamos ingresar a este ENLACE.

Hot Sale 2023 en México: cómo evitar fraudes al comprar o vender en línea

Según la información recogida por el Hot Sale 2023, estas son algunas de las recomendaciones que debes tener en cuenta para evitar ser estafado.

Cuida tu información personal. Hay que tener mucho cuidado al momento de compartir tu información personal o bancaria, ya que muchas páginas falsas se dedican a recaudar este tipo de información. Por esto es importante que revises minuciosamente la página antes de dar cualquier dato, tanto personal, como bancario. Las páginas web seguras empiezan con https y tienen un candado en la barra de direcciones. Ojo aquí: siempre hay que cerciorarse que la página no sea clonada y sea la oficial.

Cuida tu dinero. Si compras algo en línea es muy importante que no realices grandes transacciones de dinero si no estas seguro o no conoces bien al vendedor, lo mejor es darle una revisada a la página y ver que cumpla los requisitos, ver reseñas, calificaciones y todo lo necesario antes de realizar una compra grande, o bien puedes utilizar alguna plataforma de pagos segura como lo es paypal en donde puedes pedir un reembolso si termina siendo una página falsa y si tu estas vendiendo es revisar que tengas el dinero en tu cuenta antes de entregar o mandar un paquete ya que te pueden mandar transferencias falsas o cheques sin fondo.

Compara los precios en otras páginas. Si bien hay gran variedad de páginas y precios, si una oferta se ve demasiado buena para ser cierto y no está en una página conocida, puede que ser que se trate de una estafa. Por otro lado, si la oferta te llega por medio de correo electrónico y te dirige a una página extraña, hay que tener mucho cuidado. Es muy importante antes de realizar una compra de impulso por que sale muy “barato” y darte el tiempo para comparar precios y buscarlos en diversos sitios. Siempre es importante confiar en tu sentido común, si algo no te cuadra no te arriesgues.

Revisa a la empresa. Si no habías escuchado de la empresa, o simplemente no la conoces, investiga a tu buscador de preferencia; si esa empresa ha cometido fraude posiblemente alguien ya se haya quejado, o puedes preguntar en algún foro de redes sociales, si alguien ha comprado y así asegurarte que no te vayan a hacer fraude o robar tu información personal.

Si te han cometido un fraude o estafa en una página denuncialo. Si desgraciadamente has sido víctima de un fraude, pero lograste recuperar tu inversión de vuelta, aún así es vital que denuncies la página, mínimo dejando una reseña negativa sobre tu experiencia, ya que si bien tú lograste solucionarlo, podrías ayudar a que alguien más no caiga en la misma estafa.

